Propuestas y Soluciones

El destino no es cuestión de suerte. Es una cuestión de elección. No es una cosa que se espera, es una cosa que debe lograrse.

William Jennings Bryan (Político demócrata estadounidense 1860 - 1925)



Sorpresiva fue la noticia de la detención del general Salvador Cienfuegos. En el sexenio en que fue Secretario de la Defensa, fue subalterno del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas en turno (el Presidente de la República) y jefe en ese entonces del actual Secretario de la Defensa. Cualquier implicación a su actuar, no puede darse de manera aislada, sin la implicación, de su superior y sus subalternos. El daño es fuerte para la institución y para la credibilidad de nuestro país, en su lucha contra las drogas.



Queda claro que debe haber presunción de inocencia. Sobre el general Cienfuegos, debemos decir que, en cada una de sus promociones, a partir de ganar la tercera estrella (grado de coronel), fue ratificado por el Senado de la República. Resulta muy complicado y difícil de imaginar que pudiese ser un socio de los delincuentes o realizar actividades criminales.



A Felipe Calderón Hinojosa, se le presentó como candidato para convertirse en titular de la Sedena. Obviamente, su historial fue analizado con detenimiento. Igual sucedió cuando se convirtió, otra vez, en aspirante legítimo a Secretario de la Defensa Nacional.



Estos ’exámenes’ obviamente pasaron por todas las instituciones de Inteligencia, nacionales y quisiera creer que extranjeras. Se revisa la hoja de servicio, la vida personal, todo de cada uno de los generales con posibilidades de convertirse en Secretario.



Si Cienfuegos hubiese estado presente en una investigación de la DEA o de cualquier otra agencia policial, hubiese habido, de inmediato un aviso. Por su trayectoria, por su tiempo como jefe militar, el general Salvador Cienfuegos tuvo como subordinados a todos los jefes militares que existen actualmente. Fuese de manera directa en una zona militar, en una región militar, o como Secretario de la Defensa Nacional. ¿Cada uno de ellos, todos, fueron sus cómplices? Imposible.



Por eso, resulta altamente inverosímil e inaceptable, que Cienfuegos, además de sus responsabilidades militares, se dedicase al tráfico de droga. Cada orden que se da en la Secretaría de la Defensa Nacional pasa por diversos filtros y, también, por distintos controles.



El día a día de los jefes de zona militar o de región militar pasa por los escritorios de los jefes de estado mayor, y llega a la oficina del jefe de estado mayor. Ninguno de estos militares es tonto. Por lo tanto, cualquier movimiento, cualquier orden fuera de lugar, que permitiese que criminales operasen con libertad, que se trasladase un cargamento de droga, tendría que saberse; serviría para prender, de inmediato, una alarma.



Entrar a la Secretaría de la Defensa Nacional es una hazaña, incluso con previa cita. Ningún civil puede caminar solo por los pasillos del edificio. Se pasa por antesalas y antesalas. Habría infinidad de testigos de cualquier visita incómoda. Los secretarios de la Defensa Nacional viven en una residencia oficial, frente a sus oficinas, y están rodeados de militares, por seguridad. Debe insistirse en que viven en casa de cristal. Por lo tanto, en conclusión, complicadísimo, se antoja imposible que el general Cienfuegos realizase actividades criminales en una región militar o en la Secretaría de la Defensa Nacional.



El general Cienfuegos debe ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario y no debemos ser parte del linchamiento mediático que ha sufrido, donde los ciudadanos ya actuamos de manera sumaria, como juez, jurado y verdugo.



Ahora, en el caso de ser culpable, ojalá que las investigaciones continúen y que abarquen a su jefe y a sus subalternos. Estaremos al pendiente. Recordemos que hay una elección en curso en USA y que la detención ayuda al presidente hoy en el poder, así que no dudamos que haya sido realizada por motivos electorales.



Y si de elecciones se trata, el día domingo que estoy escribiendo esto, se están llevando a cabo elecciones en Hidalgo y en Coahuila, es la última elección que se llevará a cabo antes de la elección del 2021. En Hidalgo la elección es de alcaldías y en Coahuila es de diputados locales. El partido en el gobierno, en las encuestas siempre está mejor calificado que sus candidatos, cuando se les preguntó a los potenciales electores, Morena siempre salía mejor posicionado que una vez que se vinculaba con sus candidatos. Lo mismo sucede en Guerrero, incluso con los candidatos al Gobierno del estado. El presidente está mejor evaluado que el partido político, el partido cuenta con mayor preferencia que una vez sumado a los diversos candidatos, claro, hay quien resta un poco y hay quien resta más. Al momento de redactar, las primeras noticias es que el PRI gana el Congreso Local en Coahuila y un gran número de municipios en el estado de Hidalgo. Ojalá que logren vencer el fenómeno del abstencionismo, es muy claro que solamente Juntos Logramos Generar: Propuestas y Soluciones.

JLG.