Próstata intocable su agrandamiento por la edad y es normal

¡Nunca se deje operar de la próstata! El Grupo de Trabajo de Medicina Preventiva de Norteamérica, la recomendación de que los hombres se hagan rutinariamente el chequeo del cáncer de la próstata, ya no va más. El Grupo de Trabajo ha concluido que los perjuicios producidos por el tratamiento del cáncer son mucho mayores que los beneficios obtenidos por encontrarlo temprano, por lo que este sería el fin del chequeo del cáncer de la próstata.



Estoy aquí para hablar con usted sobre la próstata. El tema es engañoso. La próstata es estrictamente para los hombres. Sí, sólo los hombres tienen próstata y sólo hombres más de 40 años, pero la iluminación de la salud es para todos. No hay ninguna mujer que no conozca a un hombre de 40 años y más, padre, tío, hermano, hijo, amigo, vecino, colega...



Esencialmente, lo que voy a hacer hoy es la promoción de la salud. La promoción de la salud responsable debe proporcionar tres cosas:



Información Seguridad Un plan de acción



Déjame empezar con un fondo sobre la salud de la próstata. Todo el mundo tiene un par de riñones. El trabajo del riñón es eliminar los residuos. Es la lawma (empresa de gestión de residuos) de su cuerpo. Todos los días tu sangre pasa a través del riñón varias veces para ser filtrada. A medida que la sangre se filtra, la orina se forma y se almacena en un depósito de almacenamiento temporal llamado vejiga urinaria.



Si no hubiera vejiga urinaria, cuando un hombre camina, la orina va a caer. Ahora piensa en el trabajo de plomería en tu casa. Piensa en la vejiga urinaria como el tanque de almacenamiento. Desde el depósito de almacenamiento, un buen fontanero llevará tuberías a otras partes de la casa, incluyendo la cocina. Dios en su sabiduría corrió tuberías de nuestra vejiga urinaria a la punta del pene.



La tubería se llama la uretra. Justo debajo de la vejiga y alrededor de la uretra hay un pequeño órgano llamado la glándula de próstata. La glándula de próstata es del tamaño de una nuez y pesa alrededor de 20 gramos. Su trabajo es hacer el fluido seminal que se almacena en la vesícula seminal. Durante las relaciones sexuales el fluido seminal cae por la uretra y se mezcla con los espermatozoides producidos en los testículos para formar el semen. Así que el semen técnicamente no es espermatozoides. Es un espermatozoide + fluido seminal. El fluido seminal lubrica el espermatozoide.



Después de la edad de 40 años, por razones que pueden ser hormonales, la glándula de próstata comienza a ampliarse. A partir de 20 gramos puede crecer a casi 100 gramos. A medida que se ensancha, aprieta la uretra y el hombre comienza a notar cambios en la forma en que orina.



Si tiene un hijo menor de 10 años, si tiene una pequeña travesura como todos lo hicimos a esa edad, cuando salga a orinar, puede apuntar al techo y el chorro va a dar en el blanco. Llama a su padre para que haga lo mismo. Su flujo urinario es débil, no puede viajar una larga distancia y a veces puede venir directamente sobre sus piernas. Así que puede que tenga que estar en posición incómoda para orinar.



No muchos hombres estarán preocupados de que su flujo urinario no pueda golpear el techo. Los baños están en el suelo y no en el techo. Pero otros síntomas comienzan a aparecer. Comienza el goteo:



El hombre comienza a notar que después de orinar y reembalaje, la orina todavía cae en sus pantalones. Esta es la razón por la que después que un hombre mayor orina, tiene un llamado de alerta. Un hombre más joven simplemente entrega a la última gota y se aleja. Sólo ve a un hombre mayor viniendo del baño. A veces puede agarrar el periódico de cerca para ocultar las manchas de orina, sobre todo en pantalones de color claro.



Pausas de espera En este momento esperas más tiempo para que empiece el flujo urinario. Hay 2 válvulas que deben abrirse para que usted orine - los esfínteres internos y externos. Estando ambos abiertos, pero debido a los obstáculos en la uretra, esperas más tiempo para que el flujo comience.



Vaciado incompleto: Tienes este sentimiento inmediatamente después de orinar que aún queda algo. A medida que pasan todas estas cosas, la vejiga comienza a trabajar más duro para compensar la obstrucción en la uretra. La frecuencia de la micción sube. La urgencia se pone. A veces tienes que correr al baño. Nicturia también se convierte en algo común. Te despiertas más de 2 veces por la noche para orinar. Tu esposa comienza a quejarse.



Los hombres que son "hombres" no pueden hablar con nadie ni siquiera en este momento. Entonces las complicaciones más graves comienzan. La orina almacenada se infecta y puede haber sensación de quemazón al orinar. Los cristales se unen para formar piedra, ya sea en la vejiga o en el riñón. Las piedras pueden bloquear la uretra.



Se establece la retención urinaria crónica. La vejiga almacena más y más orina. El tamaño de la vejiga es de 40-60 cL. Una botella de coca es de 50 cL. A medida que la vejiga almacena más orina, puede aumentar hasta 300 cL. Una vejiga dosificadora puede filtrarse y esto conduce a la incontinencia urinaria. También el volumen puede ejercer presión sobre el riñón y puede provocar daños renales.



Lo que probablemente lleve al hombre al hospital es una retención urinaria aguda. Se despierta un día y no es capaz de pasar la orina.

Todo lo que he descrito arriba está asociado con la ampliación de la próstata, técnicamente llamada hiperplasia de próstata benigna.



Hay otras enfermedades de la próstata como: 1. Prostatitis: inflamación de la próstata

2. Cáncer de próstata. Este debate se refiere a la ampliación de la próstata. Tengo malas y buenas noticias.



La mala noticia es que todo hombre tendrá la ampliación de la próstata si vive lo suficiente.

La buena noticia es que hay cambios de estilo de vida que pueden ayudar al hombre después de 40 para mantener la salud óptima de la próstata.

Nutrición

Mira lo que comes. El 33% de todos los cánceres, según el Instituto Nacional de Cáncer de los EEUU está relacionado con lo que comemos. La carne roja cada día triplica sus posibilidades de enfermedad de próstata. La leche cada día duplica tu riesgo. No tomar frutas/verduras a diario cuadruplica tu riesgo.



Los tomates son muy buenos para los hombres. Si eso es lo único que tu esposa puede presentar por la noche, cómelos con alegría. Tienen mucho licopeno. El licopeno es el antioxidante natural más potente. Los alimentos que son ricos en zinc también son buenos para los hombres. Recomendamos semillas de calabaza (ugbogulu). El zinc es el elemento más esencial para la sexualidad masculina y la fertilidad.



Los hombres necesitan más zinc que las mujeres. Cada vez que un hombre eyacula pierde 15 mg de zinc. El zinc también es importante para el metabolismo del alcohol. Tu hígado necesita zinc para metabolizar el alcohol. Consumo de alcohol A medida que los hombres comienzan a tener síntomas urinarios asociados con la ampliación de la próstata, es importante que reduzcan el consumo de alcohol. Más fluido que entra significa más fluido fuera.



Bebe menos. Bebe lentamente. Ejercicio. El ejercicio ayuda a construir el tono muscular. Todo hombre debe hacer ejercicio. Los hombres de más de 40 años deben evitar un ejercicio de alto impacto como trotar. Pone presión sobre las rodillas. El ciclismo es una mala opción para la próstata. Recomendamos la caminata rápida.



Estar sentado Cuando nos sentamos, dos terceras partes de nuestro peso descansa sobre los huesos pélvicos. Los hombres que se sientan más tiempo son más propensos a los síntomas de la próstata. No te sientas durante largas horas. Camina tan a menudo como puedas. Siéntate en sillas cómodas. Le recomendamos una silla de silla dividida si debe sentarse largas horas.



Ropa interior Los hombres deben evitar la ropa interior ajustada. Afecta la circulación alrededor de la ingle y la calienta un poco. Mientras que la temperatura fisiológica es de 37°C, la ingle tiene una temperatura óptima de unos 33°C. La ropa interior corta es un no-no para los hombres. Usa boxers. Usa ropa respirable.



Fumar Evita fumar. Afecta a los vasos sanguíneos y a la circulación alrededor de la ingle.

Relaciones sexuales. El sexo regular es bueno para la próstata. Los célibes son más propensos a la enfermedad de la próstata. Si bien el celibato es una decisión moral, no es una adaptación biológica. Su próstata está diseñada para vaciar su contenido regularmente.



