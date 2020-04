Protección a médicos y enfermeras

Diversos contagios han surgido entre personal médico de media docena de clínicas del IMSS en cuatro entidades de la República, incluida la ciudad y el Estado de México, lo cual no sólo ha causado alarma, sino se añade a las agresiones que son víctima en el transporte urbano, en centros comerciales y entre sus vecinos por el sólo hecho de portar su uniforme, que antes era timbre de orgullo.



Las medidas adoptadas por las autoridades en el sentido de que no usen el uniforme y salgan a la calle vestidos de civil, así como las ofertas de que ya está llegando el equipo médico de China y pronto contarán con todo el instrumental de protección, resultan ociosos ante la realidad: cada vez se infectan más ciudadanos y los retiros voluntarios o preventivos del personal médico crece cada día.



Y aunque se trate de descalificar el trabajo periodístico –que es en realidad la única tribuna del pueblo- los hechos demuestran que no se tomaron medidas preventivas a tiempo: desde fines del año pasado se tuvo conocimiento de la pandemia surgida en China y su amenaza de extenderse por el mundo y, pese a ello, siempre se descalificó o se dijo que México estaba preparado para eso y más.



Si los médicos, en legítima defensa de sus vidas y la de sus familias desertan, a su apostolado de poco servirán los incentivos que ofrezcan las autoridades para que se enrolen a las filas de los héroes que ofrecen su vida por salvar la de los pacientes. Es más, ni los cubanos estarán en condiciones de apoyarnos si no hay condiciones para hacerlo. Pasan los días, las horas y el virus se expande y cada vez se exhiben más nuestras deficiencias y nuestra improvisación.



TURBULENCIAS

UABJO retira a sus médicos

A petición del rector de la Universidad Autónoma ’Benito Juárez’ de Oaxaca, Eduardo Bautista Martínez, los médicos internos de pregrado en el IMSS, ISSSTE y Servicios Coordinados de Salud deberán retirarse ’para que se les capacite sobre en el tema y se pueda garantizar su seguridad’ y queden a cargo de la Facultad de Medicina y en caso de que algún médico Interno desee permanecer en su hospital de adscripción deberá realizar dicha petición mediante oficio dirigido al director del hospital, con copia a la institución y a la Dirección en mención, ’eximiéndola de cualquier responsabilidad’…



El Gobierno de Chihuahua no oculta nada en relación al covid-19 e incluso agiliza los tiempos para que se den los resultados en el menor tiempo posible, señaló el gobernador Javier Corral, en tanto el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que no hay ningún cambio de postura en relación a las pruebas rápidas, éstas no han comprobado su eficacia y no tienen ningún sustento científico; también descalificó los túneles y puentes sanitizadores porque pueden resultar contraproducentes al utilizar sustancias químicas que pueden avivar la presencia del virus en caso de que alguna persona lo porte…



La reducción del presupuesto federal para gastos no esenciales y enfrentar la pandemia del covid-19, agudizará la situación económica del país. Hasta el momento no hay una visión clara de lo que ocurre u ocurrirá en los próximos días o semanas, dada la gravedad de la situación por la pandemia; se rechazan antiguas recetas y se ponen en práctica otras, cuando bien sabemos que es mejor malo por conocido que bueno por conocer. Veremos que ocurre en las siguientes horas pero lo que sí es claro es que no se enfrenta la situación con el realismo que se necesita…

