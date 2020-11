Protección Civil del Estado de México emite recomendaciones para esta temporada invernal 2020

Señala Ricardo de la Cruz Musalem, titular de la CGPC, importancia de vacunarse contra la influenza estacional.

• Exhorta a acudir al médico y no automedicarse ante cualquier síntoma respiratorio.



Toluca, Estado de México, 9 de noviembre de 2020. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para la temporada de Frentes Fríos 2020-2021, se pronostica la presencia de 54 sistemas frontales y 14 tormentas invernales.



Por lo anterior, la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, a través de la Coordinación General de Protección Civil (CGPC), exhorta a la población mexiquense a reforzar las medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias en esta Temporada Invernal 2020.



La dependencia estatal, a cargo de Ricardo de la Cruz Musalem, llamó a evitar los cambios bruscos de temperatura, así como a abrigarse con ropa gruesa protegiendo rostro y cabeza, en especial nariz y boca, para evitar respirar el aire frío, ya que los cambios de temperatura pueden afectar el sistema respiratorio.



De igual forma, recomendó no automedicarse y, ante cualquier síntoma de enfermedad, acudir al Centro de Salud más cercano.



Asimismo, exhortó a consumir abundantes líquidos, frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, vestir ropa gruesa cubriendo todo el cuerpo y utilizar calzado cerrado.



De la Cruz Musalem recomendó vacunarse contra la influenza estacional e incluir a niños y niñas menores de cinco años y adultos mayores en la campaña de vacunación.



Por otra parte, invitó a apagar velas, braseros o calentadores antes de ir a dormir o al salir de casa, y revisar que las instalaciones de gas y luz funcionen adecuadamente.



En el caso de utilizar chimeneas, calentadores u hornillos, verificar que haya una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones, ya que éstas son la principal causa de muerte en temporada de frío.



Finalmente, llamó a proteger y abrigar correctamente a niñas, niños, enfermos crónicos, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores, además de cuidar a las mascotas, colocando colchas en el piso y ropa especial para protegerlas del frío.