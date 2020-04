Protección civil difunde recomendaciones para detección de Coronavirus "Covid-19"

La Dirección de Protección Civil Chicoloapan te recuerda las recomienda de Gobierno Federal en la contingencia por el virus COVID-19: cómo son mantenerse en casa si no es necesario salir, si estornudas o toses cubrir con el brazo, no saludar de mano, no dar abrazos, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, así como usar gel antibacterial y si sales Guarda distancia de metro y medio de distancia y no contribuir a la desinformación.



Durante esta fase de la pandemia contra el coronavirus, juntos podemos lograr combatir el virus, te recordamos que se encuentran en diferentes puntos del municipio garrafones de agua, con jabón y gel antibacterial para mantener limpias tus manos y prevenir el contagio del coronavirus.