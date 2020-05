Protección Civil Estatal emite recomendaciones por inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales

Participa Gobierno mexiquense en la videoconferencia organizada por la federación, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, con el objetivo de coordinar acciones y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

• Exhortan a las autoridades municipales a realizar sus protocolos de prevención.



Toluca, Estado de México, 17 de mayo de 2020. Para esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, la Secretaría General de Gobierno, a través de la Coordinación General de Protección Civil estatal, emitió una serie de recomendaciones y avisos a la población mexiquense, para evitar enfermedades respiratorias, accidentes e inundaciones.



La Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronostica para esta temporada, que inicia el 1 de junio, la formación de entre 30 y 37 sistemas meteorológicos, de los cuales entre 15 y 18 se desarrollarían en el Océano Pacífico, y entre 15 y 19 en el Océano Atlántico, por lo que exhorta a mantenerse informado de los avisos que emitan las autoridades.



En este marco, el Gobierno mexiquense participó en la videoconferencia organizada por la Coordinación Nacional de Protección Civil, derivado del inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales en el Océano Pacífico, donde también estuvieron presentes los titulares de la Conagua, las Secretarías de Seguridad, de Gobernación, de la Defensa Nacional y de la Marina, además de representantes de los 32 estados del país.



La Coordinación General de Protección Civil mexiquense, que encabeza Luis Felipe Puente Espinosa, recomendó reducir el uso de bolsas de plástico, depositar la basura en contenedores especializados, no arrojar basura, desperdicios o escombros a la calle, ríos, laderas ni barrancas, no verter grasas ni sustancias corrosivas al drenaje, así como barrer la calle y despejar coladeras o alcantarillas para evitar encharcamientos.



A quienes habitan en laderas, recomendaron salir de inmediato al escuchar ruido, informar a familiares y vecinos y ubicarse en un lugar seguro, ya que puede tratarse de un deslizamiento.



Si observan grietas, hundimientos, inclinación de árboles o flujos de agua en laderas, informar a Protección Civil de la localidad.



En caso de lluvia, la dependencia estatal sugirió cerrar ventanas y puertas, desconectar aparatos eléctricos, permanecer dentro del hogar o un lugar de resguardo, además de cuidar a los menores, secar y limpiar las superficies resbaladizas para evitar caídas, así como resguardar a los animales de campo y de compañía.



Una vez que deje de llover, evitar que el agua quede estancada, ya que proliferan mosquitos transmisores de enfermedades y extremar medidas de higiene en alimentos y bebidas.



A los peatones pidió identificar y no transitar por zonas de inundaciones, no tirar basura en calles ni arrojar colillas de cigarro, apartarse de postes eléctricos o antenas, bardas metálicas, llevar siempre una identificación y extremar precauciones al transitar por brechas y caminos rurales.



Evita cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas durante la tormenta, porque se corre el riesgo de ser arrastrado por el agua.



En caso de tormentas eléctricas, es importante no utilizar equipos electrónicos y, de estar en el exterior, buscar refugio en alguna edificación, no permanecer en espacios abiertos ni refugiarse debajo de los árboles.



Tampoco transitar por zonas inundadas, ya que puede haber cables sumergidos con energía eléctrica, por lo que es importante no acercarse a postes y evitar lugares altos como cerros o montañas.



Al conducir un vehículo, aconsejó verificar que los limpiadores funcionen correctamente, revisar que todas las luces del automóvil o transporte funcionen y conducir con ellas encendidas, incluso durante el día, cuidar el estado de los neumáticos, la presión de los mismos y tener en buen estado la llanta de refacción.



También disminuir la velocidad al conducir, evitar cruzar zonas inundadas y duplicar la distancia de seguridad con otros vehículos, mantener la vista sobre la carretera, siempre usar el cinturón de seguridad, no usar el teléfono celular ni estacionarse debajo de espectaculares, árboles ni postes de luz.



Asimismo, exhortó a las autoridades municipales a realizar sus protocolos de prevención, como la revisión de los niveles de ríos, desazolvar las alcantarillas, limpieza de vía pública, principalmente, además de sesionar de manera permanente con los Consejos Municipales de Protección Civil.



También pidió hacer campañas de prevención y autoprotección involucrando a las autoridades de la entidad, difundir en medios de comunicación las medidas de prevención durante la temporada de lluvias, como apoyo a las acciones que llevan a cabo las instancias de los sistemas de Protección Civil federal, estatal y municipal.



Finalmente, llamó a monitorear de manera constante la inestabilidad de laderas y aplicar los protocolos de evacuación en caso de ser necesario.