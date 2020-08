Protección Civil reitera acciones para evitar inundaciones y prevenir accidentes en temporada de lluvias

Sugiere a la ciudadanía no arriesgar la vida al intentar cruzar corrientes de agua y charcos a alta velocidad.

• Solicitan no tirar basura como medida preventiva para evitar encharcamientos e inundaciones.

• Ponen a disposición de la población el número de emergencia nacional 911 para solicitar auxilio.



Toluca, Estado de México, 6 de agosto de 2020. La Secretaría General de Gobierno (SGG), a través de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México (CGPC), reitera a la población mexiquense las diversas acciones y medidas preventivas para que en esta temporada de lluvias, se extremen precauciones al conducir, además de evitar inundaciones y accidentes en el Edoméx.



Luis Felipe Puente Espinosa, titular de la CGPC, señaló que al conducir en condiciones de lluvia, se debe circular despacio, con las luces e intermitentes encendidas, además del uso del cinturón de seguridad.



Por lo anterior, el Coordinador General de Protección Civil del Edoméx sugirió mantener una buena distancia con los autos que circulan frente a nosotros, además de respetar y ceder el paso al peatón.



De igual forma, recomienda que en caso de que la tormenta sea fuerte, es necesario orillarse con precaución y esperar a que ésta pase, para lo cual también es importante revisar con frecuencia el estado de los limpiaparabrisas.



La Coordinación General de Protección Civil mexiquense exhorta a la ciudadanía a no arriesgar la vida al intentar cruzar corrientes de agua, además de evitar cruzar charcos a alta velocidad.



En este sentido, la dependencia estatal también aconseja cargar siempre con una llanta de refacción y herramientas de auxilio vehicular en buen estado.



Asimismo, y con el objetivo de evitar inundaciones y daños a la red de drenaje, solicita no arrojar desperdicios o escombros a los ríos o cualquier afluente, además de depositar la basura en contenedores especializados, pues, recordó que el primer causante de encharcamientos es la basura.



También recomendó barrer las calles frecuentemente, asegurarse que las coladeras están libres de basura, así como evitar tirarla en calles, laderas o barrancas.



Al mismo tiempo, pidió reducir el uso de bolsas de plástico, depositar las colillas de cigarro en los contenedores, así como vaciar grasas y sustancias corrosivas en envases adecuados y depositarlos en la basura.



Para mayor información, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México, pone a disposición de la población mexiquense el número de emergencia nacional 911 para atender dudas y solicitar auxilio.