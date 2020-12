Protección Civil y Bomberos de Ecatepec controlan fuga de gas natural

Ecatepec, Méx., a 27 de diciembre.- Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec atendieron una fuga de gas natural registrada en la zona industrial Xalostoc, por lo que fue cerrada a la circulación vehicular vía Morelos y desalojados trabajadores de empresas del lugar.



Victoria Arriaga Ramírez, directora de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, informó que la fuga ocurrió la madrugada de hoy en un ducto de 6 pulgadas de la empresa Engie Gas que pasa por la esquina de vía Morelos y calle Ernesto Pugibet, en el parque industrial Xalostoc, por lo que de inmediato bomberos acudieron al sitio y se coordinaron con trabajadores de emergencias de la empresa Engie Gas, encargada de la tubería, para cerrar las válvulas y dejar de suministrar gas al ducto de 6 pulgadas de diámetro.



Por instrucciones del presidente municipal Fernando Vilchis Contreras, se montó un dispositivo de seguridad en la zona para evitar una situación de riesgo mayor para vecinos y trabajadores de la zona.



Al momento la situación se encuentra bajo control.



Agregó que vía Morelos fue cerrada a la circulación vehicular en un kilómetro a la redonda y la zona donde ocurrió la fuga está acordonada para evitar riesgos a la población, sin que hasta el momento se registren personas lesionadas por los hechos.



Mencionó que a las 03:47 horas de hoy Protección Civil y Bomberos de Ecatepec recibió el reporte de la fuga, por lo que de inmediato se trasladaron al lugar y se coordinaron con la empresa Engie Gas, que proporciona el servicio de suministro de gas natural, para el cierre de las válvulas y dejar de abastecer de combustible a la tubería afectada, de acero al carbón de 6 pulgadas de diámetro.



La fuga se localiza junto a una empresa de alimentos de la zona industrial de Xalostoc, cerca de las colonias San Miguel Xalostoc y San José Xalostoc, lo que alertó a habitantes de dichas comunidades, aunque por el momento no existe riesgo para las zonas aledañas.



Agregó que personal de Engie Gas precisó que tardará entre 3 y 4 horas despresurizar la tubería, por lo que el gas continuará saliendo, pero ya está controlada la situación y no existe riesgo de alguna explosión, pues el gas natural tiende a subir y no se acumula en la superficie.



Bomberos de Protección Civil permanecen en el sitio y realizan labores para mitigar la fuga de combustible, situación que hasta el momento está bajo control.



La empresa Engie Gas suministra gas natural a municipios del Estado de México y cuenta con un área de seguridad que atiende este tipo de emergencias, en coordinación con autoridades municipales y estatales.



Personal de Engie notificó los hechos a encargados de empresas aledañas que utilizan gas natural y pidió no realizar alguna ignición para evitar riesgos, además de que con explosímetros monitorea la zona; igualmente elementos de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec recorren comunidades aledañas para informar a la población que la situación está controlada.