Toluca, Estado de México. - La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez asistió como testigo de honor, a la firma de convenio entre el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM) y la Fundación Michou y Mau, I. A. P., mediante el cual se dará atención a niñas, niños y adolescentes con quemaduras, reafirmando así su compromiso con la salud y el bienestar de la infancia mexiquense.



"No solamente es una firma, sino con ello abre la posibilidad de poder apoyar a los pequeños, para que no haya más muertes, a veces por falta de atención, agradezco mucho ese esfuerzo que haces día con día, porque efectivamente el DIFEM es el corazón de nuestra administración", indicó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Acompañada de la Directora General del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, la Mandataria mexiquense reconoció la labor de la Fundación Michou y Mau, ya que es un ejemplo de humanidad y muestra de que el trabajo conjunto con la sociedad civil es indispensable para garantizar el bienestar de la ciudadanía.







La Titular del Ejecutivo estatal indicó que su gobierno impulsará una campaña de prevención para disminuir los accidentes, toda vez 42 mil niños por año sufren algún tipo de quemaduras y son los menores de cuatro años los más afectados.



"Estoy convencida que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia unos desde las organizaciones civiles como ustedes y otros desde el gobierno, juntos podemos hacer grandes cosas", señaló la Maestra Delfina Gómez Álvarez.



Por su parte, Karina Labastida Sotelo, Directora General del DIFEM detalló que el convenio contempla la coordinación de recursos humanos, materiales y financieros para la atención integral de la niñez que haya sufrido quemaduras graves y secuelas de estas, así como campañas de prevención de quemaduras. Además de otorgar un apoyo económico para cubrir gastos médicos y traslados a hospitales de alta especialidad, incluso a Estados Unidos.



El DIFEM brindará a los pacientes referidos por la Fundación, donación de prendas de presoterapia y prótesis, conforme dictamen médico, así como rehabilitación no hospitalaria, en los Centros Estatales de Rehabilitación con sedes en Atlacomulco, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Tecámac, Tejupilco y Toluca sin costo.



Por su parte, María Virginia Sendel e Iturbide, Presidenta de la Fundación Michou y Mau, agradeció el apoyo del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez para brindar alivio y recuperación a las niñas, niños y adolescentes mexiquenses.



Señaló que la Fundación durante más de 25 años ha realizado 2 mil 199 traslados y la atención a más de 2 mil mexiquenses con secuelas de quemaduras. Además, han realizado 36 Clínicas de Valoración, beneficiando a más de 5 mil pacientes.