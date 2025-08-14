Protege gobierno del EdoMéx el cerro de Xocotépetl en Jocotitlán con acciones de prevención y control de plagas

JOCOTITLÁN, Estado de México. – El Gobierno del Estado de México interviene 34.9 hectáreas del Cerro de Xocotépetl, en el municipio de Jocotitlán, con acciones de saneamiento para evitar la propagación de insectos descortezadores: un escarabajo diminuto capaz de secar un árbol al interrumpir el flujo de savia.



El saneamiento forestal impulsa acciones de prevención, control y combate de plagas y enfermedades; por ello, con esta intervención se protege a este pulmón de la zona norte de la entidad.



Los trabajos, encabezados por la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), organismo adscrito a la Secretaría del Campo, en coordinación con autoridades federales y municipales, se realizarán durante tres meses.



Incluyen la detección de árboles infestados, su derribo controlado y la aplicación de tratamientos químicos, todo bajo estrictos protocolos que priorizan la conservación del ecosistema.



’Se han venido haciendo trabajos desde el inventario, la detección, el estudio de qué es y cuánta superficie está afectada, cuál es el hospedero, qué especie de plaga está presente, y, con base en ello, se emite una notificación que funciona como un permiso para realizar los trabajos’, detalló Harrison Custodio, jefe del Departamento de Sanidad Forestal de Probosque.



Explicó que, debido al cambio climático y a las variaciones en los patrones de temperatura, los árboles sufren estrés hídrico, lo que los hace más susceptibles a plagas y enfermedades.



El material vegetal obtenido durante estas labores puede ser sustraído y comercializado bajo estrictas regulaciones, práctica recomendada para evitar la acumulación de residuos que pudieran servir como combustible y provocar afectaciones mayores en caso de incendios forestales durante la temporada de calor.



Concluidos los trabajos de saneamiento, se mantendrá un monitoreo constante en la zona para que, mediante la regeneración natural o a través de un programa de restauración forestal, se recupere la vegetación.