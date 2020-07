Proteger a trabajadores: Jorge Salgado

Los recientes hechos de violencia que se han registrado en distintas partes del país en contra del personal médico que presta atención a infectados por el Covid 19, motivaron al diputado local priísta, Jorge Salgado Parra, presentar iniciativa de ley que proteja a todos los trabajadores de salud en Guerrero, que se desempeñan atendiendo la emergencia sanitaria.



Sin duda, el legislador Salgado Parra, es uno de los representantes que mayor producción legislativa tiene al seno del Congreso local; también destaca por sus oportunas participaciones en tribuna durante debates, ya sea de manera física o virtual-digital-a través de redes sociales, vía Internet- Por su efectivo trabajo, la ciudadanía ven a este diputado como potencial aspirante a la alcaldía de Chilpancingo; es el puntero en todas las encuestas.



Nunca ha perdido una elección. ’La situación debe ser preocupante para las autoridades, porque se trata de proteger al sector salud; éstos arriesgan la vida atendiendo personas infectadas por el Covid 19. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, preocupante declaró que sin los trabajadores del sector salud no se lograría nada para atenuar la pandemia’, manifestó el diputado nativo de Chilpancingo.



Salgado Parra, en la iniciativa presentada ante el pleno del Congreso, solicita que a los empleados de salud no sólo se les respete en su labor, sino se les reconozca y apoye sin distingos. ’Se trata de hacerles justicia a los trabajadores del sector salud, más a quienes están en la primera línea de fuego, que atienden a pacientes con Covid 19’, insistió el legislador capitalino.



Salgado Parra, destacó que el propósito es otorgar seguridad a los trabajadores del sector salud y a las familias de éstos en forma directa; también en caso de sufrir algún desenlace en el ejercicio de su labor. El diputado dio a conocer un listado de acciones en beneficio para trabajadores de salud: alimentación nutritiva y suficiente, descanso obligatorio, insumos, protección oportuna y suficiente al personal en riesgo (como dicta la OMS).



Para sustentar la iniciativa presentada, el legislador informó que un Comité Paritario se integrará con 3 vocales representantes de los trabajadores; tres del sindicato, más otros tres especialistas en salud pública, designados por la Comisión (de Salud) del Congreso. El Comité sería presidido por el Secretario estatal de Salud.



Para evitar decesos entre el personal de salud estatal, el legislador demandó que se les dote de vestuario, accesorios necesarios que los protejan de manera adecuada; también sanitizaciòn de espacios, equipos, vehículos para la prestación de servicios sanitarios -médico quirúrgico- y emergencias.



En caso de fallecimientos, apoyo funerario de manera directa. La iniciativa de ley presentado por Salgado Parra, tuvo buena recepción del pleno legislativo; se espera que la mayoría de legisladores la aprueben;más por la emergencia sanitaria que flagela al estado de Guerrero que se encuentra en semáforo naranja, pero podría volver al rojo por el incremento de fallecimientos de personas por Covid 19.



El joven legislador Salgado Parra, ha sido diputado local en dos ocasiones y una federal; tiene amplia carrera parlamentaria. La mayoría de sus iniciativas son de calidad y alto contenido social, para favorecer a la población guerrerense. La ciudadanía, le reconoce su trabajo como diputado al joven Doctor en Derecho, Jorge Salgado Parra, quien es puntero en todas las encuestas para la alcaldía de Chilpancingo; es el favorito de la mayoría de la gente en el municipio capitalino.



(PER) VERSIONES. MARIO MORENO: ACUÑÓ UNA FRASE… ’La vida me ha puesto en donde estoy, y me pondrá donde deba estar, en junio del 2021’. Mario, es eficiente Secretario de Desarrollo Social del gobierno estatal. Y si ustedes se fijan bien, NUNCA ha perdido ninguna elección en urnas en una media docena de procesos electorales donde ha participado, ya sea como alcalde de Chilpancingo y/o diputado local y federal. Ni la Sindicatura perdió cuando fue alcalde la primera vez, su ahora jefe el gobernador Héctor Astudillo Flores. Mario, aparece en todas las encuestas con buenos porcentajes para la sucesión 2021. Dicen que… ’caballo que alcanza’… ¡Gana! PT: GOLPE AL CACIQUE… Quien anda que no lo calienta ni el sol, es el cacique del Partido del Trabajo (PT), Victoriano Wences Real, porque ya le dieron gacho ’bajón’ en su guajiro sueño de ser candidato a gobernador de ese partido, fundado por Raúl Salinas de Gortari y que sigue siendo millonario negocio del magnate Alberto Anaya…Punto. [email protected]