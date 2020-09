Protesta alcalde Gustavo Mancilla Rendón en Palacio

· La Presidencia de la República sólo recibe documento.



· Presidencia los deja afuera sin recibirlos en la casa de todos los mexicanos, Palacio Nacional.



Con el apoyo de Jorge Inzunza Armas, presidente del Partido Acción Nacional y de los 16 alcaldes y alcaldesas panistas, en forma pacífica y ordenada el presidente de Villa del Carbón, Gustavo Mancilla Rendón, el Cabildo completo y directores de área realizaron una protesta frente al Balcón Central del Palacio Nacional, pidiendo al Presidente les libere los 42 millones de pesos del Ramo 33 de la partida presupuestal del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), porque no tienen acceso a la cuenta pese a que el dinero está depositado y en diciembre vence el plazo para su uso o de lo contrario dirán que hubo un subejercicio.



Cuando el reloj de la Torre Latinoamericana marcaba las 6:33 horas, Gustavo Mancilla inició su protesta primero sobre la calle de Moneda y luego abajo del Balcón Principal de Palacio Nacional, en el cual el titular del ejecutivo daba su mañanera de todos los días y afuera se quedan los que no piensan como él.



’Venimos los villacarbonenses hacer una protesta muy respetuosa y pacífica para decirle al Presidente que nos autorice ya la aplicación del Ramo 33 del FIM, que se trata de obra pública, que se supone ya se elevó a actividad prioritaria. Tenemos hasta el mes de diciembre para que los 125 municipios del Estado de México podamos aplicar este recuro o acabaremos en sub ejercicio’, dijo Mancilla Rendón ante los reporteros.



De igual forma, señaló, solicitan al Presidente que se amplíen los plazos para el programa de mejoramiento para la vivienda y también que se incorpore a Villa del Carbón al programa de becas para hijos de madres trabajadoras de las 13 comunidades indígenas que hay en el municipio.



Gustavo Mancilla Rendón, el Cabildo de Villa del Carbón y funcionarios públicos estuvieron por más de dos horas frente al Palacio Nacional, sólo salió personal de atención ciudadana, les recibieron su petición pero no fueron escuchados y menos recibidos por alguna autoridad federal en un gobierno que dice gobierna para todos.