Protestan campesinos amapoleros y trabajadores de la salud durante visita de AMLO

Fotos: Andrew López



Acapulco, Guerrero 16 enero 2021.- integrantes del Observatorio para la Paz y el Desarrollo de Guerrero, entre campesinos productores de amapola, ecologistas defensores del bosque, protestaron durante la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la comunidad de Palos Blancos, municipio de Petatlan, en la Costa Grande de Guerrero, y advirtieron que de no atenderse la problemática de la Sierra, continuará la violencia, y además de que podría resurgir la guerrilla.

Modesto Rauda Wences, uno de los dirigentes del Observatorio por la Paz, lamentó que no se haya permitido el acceso al evento en donde el presidente López Obrador, acompañado por el gobernador Hector Astudillo Flores, inaugurarían el vivero para el programa Sembrando Vida para plantear la problemática que viven los pueblos de la Sierra se Ciyuca de Catalán, y Petatlan.

Rauda Wences manifestó que si el programa Sembrando Vida, ha servido para promover votos para los políticos, pero no llega a los miles de campesinos de la sierra de Guerrero.

Durante el evento el Petatlán el l presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, destacó que Sembrando Vidas es un programa que no existe en ningún otro país y que contemple la siembra de más de un millón de hectáreas y que de empleo a más de 400 mil campesinos.

Más tarde a su llegada a la comunidad de Zacualpan del municipio de Atoyac de Álvarez, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido por distintos sectores que protestaban sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo.

Campesinos, trabajadores de Salud y pobladores demandaron distintas peticiones, por lo que interceptaron la caravana del mandatario federal para solicitarle solución a sus problemas. Andrés Manuel López Obrador, sin bajar la ventanilla de su asiento de la Suburban negra en la que viajaba, les hacía señas a los manifestantes que entregaran sus peticiones a sus asistentes para luego ser analizadas.

En este mismo lugar, inauguró la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, en el poblado de Zacualpan. Indicó que con la inauguración de esta universidad, el conocimiento de la siembra más la educativa de la carrera de ingeniería agroforestal ayudará al desarrollo de la entidad.

Reiteró que el programa se ampliará a todo el estado para ayudar a disminuir la siembra de amapola y marihuana en la sierra de Guerrero. El Presidente consideró que todo lo que se haga por los jóvenes es importante para garantizar el movimiento de transformación y no permitir la corrupción.

Dijo que se está trabajando para que exista recurso y se desarrollen las universidades y el programa Sembrando Vida y deseó que no regresen al poder quienes estaban saqueando al país. ’No vaya a suceder que regresen los que estaban dedicados a saquear a robar y no les importaban el pueblo’.

Añadió que el programa se está apresurando porque no hay tiempo y llegarán otros gobiernos. ’Yo soy maderista, estoy a favor del sufragio efectivo y de la no reelección. Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya acabo, me jubilo, misión cumplida.

’No voy a estar como dirigente permanente, eterno’, dijo. Indicó que no es necesario caer en el necesariato y habrá hombres y mujeres buenas que le darán continuidad ’a esta lucha’.