Protestan empleados por falta de mantenimiento en hospital de Acapulco

ACAPULCO, Gro., 26 de enero de 2021.- Trabajadores sindicalizados del hospital general del puerto protestaron dentro de sus instalaciones para denunciar la falta de mantenimiento a los aires y la falta de insumos para trabajadores que atienden a los pacientes.



La mañana de este martes, los inconformes se manifestaron en las oficinas y afuera del hospital de El Quemado para denunciar las deficiencias dentro del hospital.



En declaraciones vía telefonía, el químico Alejandro Chanona explicó que no hay cubrebocas KN95, caretas para el personal de salud, además de que no sirven dos elevadores.



Además de que no se cuenta con aire dentro de las instalaciones, lo que dificulta el trabajo a los doctores que llevan puestos sus trajes para protegerlos del Covid 19, asimismo que actualmente no funciona el tomógrafo para el estudio de los pulmones.



Indicó que son más de mil 800 los agremiados inconformes por esta situación. Cuestionó dónde queda el recurso destinado al Insabi, ya que no se cuenta con medicamento para los pacientes, y no hay doctores suficientes para atenderlos.



Informó que dentro del hospital se han enfermado de coronavirus 68 trabajadores y que incluso han tenido fallecimientos, sin dar un número específico.

Fuente: Quadratín