Protestan pescadores de Petacalco

La Unión, Gro., (Junio 17, 2020).- Pescadores de la comunidad de Petacalco, municipio de La Unión, protestaron en la plaza central de su localidad, para denunciar que no han sido considerados en el censo del programa Bienpesca.



El dirigente, Gilberto Barrera Reyes, afirmó que los servidores de la nación censaron de forma selectiva en Petacalco. Mencionó que integrantes de tres cooperativas que no han sido considerados recibieron el beneficio, mientras que 600 pescadores aproximadamente de 12 organizaciones no fueron incluidos.



Hicieron un llamado al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al delegado federal, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, para que los programas sociales se distribuyan sin distinción.

Fuente: Voz de Zihuatanejo