Protestan taxistas de Acapulco en Palacio de Gobierno en Chilpancingo

CHILPANCINGO, Gro., 17 de junio de 2020.- Taxistas de Acapulco protestan afuera de Palacio de Gobierno en la capital para exigir ser beneficiados con el programa Créditos a la palabra, despensas y que termine el programa Hoy No Circula.



Unos 300 choferes a bordo de más de 500 taxis colectivos y locales llegaron en caravana al Palacio de Gobierno para exigir una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores.



En entrevista, el conductor Federico Macías Pérez informó que en Acapulco el 60 por ciento de 10 mil transportistas no han laborado normalmente por la pandemia de Covid 19 y enfrenta pérdidas económicas de hasta un 70 por cierto.



Acusó al gobierno municipal del puerto, que encabeza Adela Román Ocampo, de no atender su demanda principal de cancelar el Hoy No Circula, y de sólo darles una despensa en los casi tres meses que van de la cuarentena.



Dijo que al gobierno estatal le piden la suspensión del pago de licencias, placas de circulación y que les otorgue vales de gasolina, mientras que al federal, específicamente al delegado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, solicitan el apoyo de 25 mil pesos que da el programa Créditos a la Palabra para enfrentar las pérdidas.



Macías Pérez aseguró que en el puerto hay taxistas contagiados de Covid 19, pero se negó a dar detalles del número de casos positivos y si han registrado defunciones por el virus. En un mitin afuera del Palacio, un transportista indicó que funcionarios estatales los atenderán el jueves en Acapulco y que esperan que en el transcurso del día tengan respuesta del delegado federal.

Fuente: Quadratín