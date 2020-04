Protestan trabajadores en sede senatorial contra outsourcing; entregan escrito a Ricardo Monreal

Dirigentes de 5 centrales obreras del país, manifestaron su inconformidad y reprobación a las modificaciones que se pretenden introducir al dictamen de la comisión que preside el Senador Napoleón Gómez Urrutia, pues ’permiten que siga el fenómeno de outsourcing ilegal’.



Los dirigentes de las organizaciones sindicales firmaron un manifiesto por medio del cual respaldan el posicionamiento de los senadores Napoleón Gómez Urrutia, Martí Batres Guadarrama, Germán Martínez, Aníbal Osloa, Daniel Gutiérrez, José Narro, Ovidio Peralta, Blanca Piña, Antares Vázquez y Gloria Sánchez, en torno al dictamen original y aprobado sobre subcontratación laboral.



En el documento, que entregaron al senador Ricardo Monreal, señalan que integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, no pactaron o acordaron con grupos empresariales -grupos de outsourcing-, el que se modificara su dictamen aprobado. Contrariamente, agrega, aceptaron escuchar y recibir propuestas que lo pudieran enriquecer, pero jamás sustituirlo al grado de privilegiar el outsourcing nocivo, en detrimento de la subcontratación legal.



Advierten -en el escrito- que no permitirán que lleguen al extremo de legalizar una actividad delictiva en detrimento de los derechos de los trabajadores, del IMSS y de la hacienda pública, tal y como expusieron los titulares de la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación, el IMSS y el INFONAVIT, en los distintos foros realizados.



De hecho, tales modificaciones coinciden o corresponden con las que GRUPO GIN, el mayor subcontratista de México, circuló y ha cabildeado, a pesar de que es el símbolo del outsourcing ilegal,

Entrega Diputado federal Isaías González Cuevas, posicionamiento obrero al Senador Ricardo Monreal



Ante la muy probable posibilidad de que varios senadores de la República desechen las propuestas de los trabajadores que se expusieron en los Parlamentos Abiertos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y que ya se habían aceptado por todos los senadores; ahora resulta que les dan preferencia a las propuestas de los empresarios y subcontratistas.



De esta manera, se siga evadiendo el pago de impuestos, así como seguir incumpliendo con los derechos de los trabajadores, como seguridad social, pago de utilidades, permanencia en el trabajo, pago de salarios miserables, entre otros.



El Diputado federal Isaías González Cuevas, líder nacional de la CROC, entregó por escrito al Senador Ricardo Monreal, el posicionamiento de las centrales obreras UNT, CTM, CROM, COCEM y CROC, donde se pide que se respete el acuerdo que ya habían aceptado la Comisión del Trabajo y los demás senadores para que sí se regularice más a las empresas subcontratistas y pagadoras, que las obliguen a cumplir con los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, así como el pago de los impuestos al SAT.



Mientras se entregaba el documento, antes mencionado, afuera del Senado, se manifestaron dirigentes y trabajadores de varias partes del país agremiados a la CROC, así como representantes de la UNT y COCEM, entre otras, a favor de que los senadores les cumplan y no a las tristemente célebres Outsourcing.



De introducirse esos cambios al proyecto aprobado por las Comisiones Unidas del Senado, se lee en el documento, no sólo se permitiría que siga funcionando el outsourcing ilegal que tanto daño ha causado al país, sino más grave aún, lo legalizaría, en detrimento de los derechos más elementales de los trabajadores y del erario.



’Si comparamos el proyecto de reformas que GRUPO GIN ideó y ha cabildeado, con el que ahora se presenta como resultado de acuerdos en las reuniones de las mesas de alto nivel, es fácil concluir que presentan una alarmante coincidencia’, señalan dirigentes obreros en el escrito.



En tanto, los firmantes, exhortaron al Senado a que no se obstaculice a los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, para realicen su importante función de presentar en los términos que consideren y con base en la amplísima discusión que ya se ha realizado, el Dictamen sobre subcontratación, y sea el Pleno de esa Cámara el que decida sobre el mismo.



’Sería un grave error histórico avalar cualquier cambio, por mínimo que sea, que pudiera aprovecharse para dejar una puerta abierta que permita el outsourcing ilegal, el cual como ha quedado demostrado daña al país y a las y los trabajadores’, se puntualiza en el manifiesto.



El documento lo firmaron: Oscar Moreno Moreno, Secretario General COCEM; Sen. Carlos H. Aceves del Olmo, Secretario General CTM; Rodolfo González Guzmán, Secretario General CROM; Dip. fed. Isaías González Cuevas, Secretario General CROC y Francisco Hernández Juárez, Presidente Colegiado de la UNT.



Afuera del Senado, los carteles utilizados para la protesta obrera, donde se escribieron las denuncias y demandas, quedaron pegados en las rejas como mudos testigos de la inconformidad de millones de trabajadores contra el outsourcing.