Protestan transportistas de la Costa Grande

*Exigen que paren líneas de autobuses



Por: J. Alberto SOLÍS LOEZA



Tecpan de Galeana, Gro; 06 de mayo de 2020.- Con un bloqueo intermitente a la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura del Centro de Bachillerato 177, este miércoles transportistas de la organización UTREG protestaron para exigir al gobierno federal que paren las líneas de autobuses Estrella de Oro, AMS y ACA.



Los trabajadores del volante fueron encabezados por su dirigente Fernando de la Rosa González, y sobretodo pidieron a dichas empresas que cumplan con las medidas de higiene exigidas nomás a ellos que cubren las rutas de taxis y urvans Tecpan-San Jerónimo-, Tecpan-Acapulco y Atoyac-Chilpancingo.



En los medallones de los taxis y de las urvans colocaron consignas para pedirle al gobierno del estado también que haga valer la ley, que sean parejos junto con el gobierno federal porque esas líneas de autobuses no paran su labor y ellos sí, ya llevan más de 10 días sin poder laborar y no reciben ningún tipo de apoyo de parte de ningún nivel de gobierno.



Además luego que decidieron parar sus actividades para sumarse al llamado de las autoridades de salud, por la pandemia del Coronavirus, han permanecido en las instalaciones de la Unión Regional de Transportistas del Estado de Guerrero, no prestan el servicio, aunque ya anunció De la Rosa González que el próximo 12 de mayo van a retomar sus labores ante la falta de solidaridad de los tres órdenes de gobierno.