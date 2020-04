Protestan turisteros de playa Llano Real; exigen apoyos del gobierno

Al menos unas 150 familias han resultado afectadas en la playa Las Gaviotas, en Llano Real, en el municipio de Benito Juárez, tras la ordenanza de las autoridades de los tres órdenes de gobierno que han decidido cerrar las playas por la alerta sanitaria, denunciaron este día varios prestadores de servicios turísticos.



En una improvisada entrevista en el zócalo de San Jerónimo, la dueña de la enramada "Eréndira", la restaurantera Eréndira Palacios Bautista, dijo que ellos están de acuerdo con las medidas adoptadas por las autoridades de salud por el peligro que representa la pandemia del coronavirus en el país; en lo que no están de acuerdo, es que no les den alternativas para poder llevar el sostén económico a sus casas.



Dijo que por esa razón decidieron buscar la asesoría del gobierno local, pero no contaban con que la administración municipal les iba a dar la espalda, además de amenazarlos con aplicarles la ley si abren sus negocios en esta temporada de Semana Santa por la cuarentena decretada.



Mientras que Antonio de la Rosa Vargas, propietario del restaurante "El Clavo", en tono molesto detalló que si las autoridades no les van a ayudar al menos que no los amenacen, principalmente porque ellos están cumpliendo a cabalidad lo que les han ordenado desde el ayuntamiento para mantener cerrados sus negocios, por lo que solicitó también el apoyo de parte del gobierno federal y del gobierno estatal para tener algo para comer.



Además de recordar que los pagos de energía eléctrica son puntuales, la Comisión Federal de Electricidad no se los condona, así como los pagos que les hacen a sus proveedores de alimentos y bebidas para tener abastecidos sus establecimientos.



Por último los manifestantes, acordaron volver a sostener una asamblea en su comunidad de Llano Real para tomar acuerdos, sobre todo para solicitar al DIF Guerrero su apoyo con despensas mientras pasa esta contingencia que está afectado la economía de miles de guerrerenses.