Protocolo Alba, un paso más en protección a niñas y mujeres: diputadas  

Diputadas de Morena, PRI, PAN y PAS hicieron suyo el dictamen que incorpora el Protocolo Alba a ley estatal y confiaron que con ello se salvarán obstáculos burocráticos, conductas machistas y estereotipos y se garantizará una búsqueda inmediata de niñas, adolescentes y mujeres que se reporten desaparecidas.



En la sesión virtual de este jueves, cuando se analizaba la incorporación de este protocolo a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el respaldo fue unánime.



Francisca Abelló Jordá, presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, que elaboró el dictamen sobre este tema, aseguró que se hizo un arduo trabajo para llegar al resultado final que se votó a favor.



Se tomó en cuenta, aclaró a colectivos de mujeres, a la Fiscalía General de Sinaloa y a distintas instituciones de gobierno para poder elevar a rango de ley el Protocolo Alba.



Explicó que éste es un mecanismo de reacción que instrumenta y aplica estrategias y acciones para realizar la búsqueda e investigación para localizar niñas, adolescentes y mujeres que hayan sido reportadas como desaparecidas o no localizadas.



’Es un deber de quienes ejercemos un cargo público en Sinaloa, asegurar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos plasmados en la Constitución Política de México y en los diferentes ordenamientos internacionales’, dijo.



Esta reforma, aseguró, fortalece a las diferentes autoridades que participan en la búsqueda de niñas, adolescentes y robustece el marco normativo que protege el derecho que tienen todas las mujeres a una vida libre de violencia.



La diputada Mónica López Hernández, del PRI y también integrante de la Comisión de Equidad, Género y Familia, precisó que hablaba en representación de su grupo parlamentario.



Expresó que respaldaban irrestrictamente la reforma propuesta.



’Lo hacemos por convicción, porque queremos y luchamos por una vida libre de violencia para las mujeres, porque aspiramos a que en nuestra vida pública imperen a plenitud las libertades, se ejerzan los derechos, se respete la dignidad y la integridad de las personas’.



Expuso que había que reconocer que la mujer ha registrado un protagonismo en todas las relaciones sociales, pero también aclaró que persiste una actitud que violenta la dignidad y la integridad física de la mujer, y que lastima la convivencia colectiva.



’Hoy con la aprobación de este dictamen, estamos dando un paso importante en la lucha contra la barbarie, contra la violencia irracional que padecen las mujeres, y que a todos nos lastima y nos disminuye como sociedad’, afirmó.



La diputada del PAS, Jesús Angélica Díaz Quiñónez, también integrante de la Comisión, citó algunas cifras para resaltar la importancia del Protocolo Alba.



De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas actualizada hasta abril de 2018, en México hay un total de 9,327 mujeres desaparecidas, dijo.



Entre 2018 y 2019, sumaron 1,227 mujeres más, al número total de desaparecidas, agregó.



La desaparición de mujeres, observó, es considerada como una forma de manifestación de violencia contra la mujer, ya que en la mayoría de los casos tiene conexión con otras formas igual o más grave como el feminicidio, la trata de personas y los abusos sexuales.



Ahora, dijo, el siguiente paso será aprobar un presupuesto con perspectiva de género para contar con los recursos suficientes, y que no existan excusas de los resultados y expectativas que ha generado este Dictamen.



’Ni una mujer más desaparecida, maltratada y humillada’, dijo.



La diputada del PAN, Roxana Rubio Valdez, señaló que es positivo que Sinaloa se integre a la estandarización nacional de los protocolos utilizados en la investigación de todos los delitos relacionados con la desaparición, violencia sexual y homicidios de niñas y mujeres en nuestro país.



’Es un avance significativo en la lucha de eliminación de obstáculos burocráticos que impedían la efectiva acción de las autoridades en hechos constitutivos de delitos’.



Con la aprobación del Protocolo Alba, aseguró, se elimina la posición de indiferencia que frecuentemente mostraban las autoridades ante las denuncias de la desaparición de una niña, adolescente o mujer.



’Representa una medida efectiva de acción y coordinación entre las autoridades para dar seguimiento oportuno a la denuncia y otorgar mayor certidumbre a los familiares y amigos que sufren la dolorosa angustia de desconocer la situación en que se encuentra la hija, hermana, madre, sobrina, tía, amiga’.



La diputada María Victoria Sánchez Peña, de Morena, consideró que debe trabajarse más en este sentido, toda vez que en las últimas 48 horas al menos tres mujeres han sido víctimas de la violencia de género en Sinaloa.



Por ello consideró como una desgracia que en Sinaloa no exista aún una Fiscalía Especializada en delitos contra la mujer y por razón de género.



El diputado de Morena Pedro Alonso Villegas, de Morena e integrante de la comisión dictaminadora, resaltó que en la aprobación de este dictamen se sumaron todos los grupos parlamentarios, y con ello protegen a cada mujer y niña de Sinaloa



’La consolidación del Protocolo Alba en Sinaloa permitirá responder de manera eficaz y oportuna en presuntos actos de violencia a fin de prevenir y erradicar cualquiera de sus manifestaciones y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres, niñas y sus familiares’, dijo.