¿Próximos diputados federales?

Si algo le debe preocupar al presidente Andrés Manuel López Obrador, es no tener como aliados a los diputados federales del país y también a los senadores. Para ello está trabajando AMLO: Para tener como aliados a los próximos legisladores federales; hasta los de las cámaras estatales. El próximo año será renovada la Legislatura federal que tiene un total de 500 diputados, 300 de mayoría relativa y 200 plurinominales.



Al presidente AMLO,tener mayoría de legisladores federales de su lado, le permite reformar todo; disponer de todos los recursos ($), desaparecer programas, recortar presupuestos y hacer lo que quiere. Al presidente AMLO y a su equipo político morenista les preocupa mucho no tener mayoría mecánica, como actualmente ocurre.



Una mayoría opositora al presidente AMLO, le ataría las manos y se vería imposibilitado de actuar de manera ventajosa, y hasta dictatorial. En ese tema el presidente AMLO, tiene especial interés para que la próxima Legislatura sea su aliada, principalmente del partido Morena, sus secuaces. Por esta ocasión, el presidente AMLO se despachó con la cuchara pozolera (la más grande); hizo y deshizo con el presupuesto, desapareció 109 fideicomisos, se autorizó más presupuesto, hasta para sus chicles.



Nadie lo paró en seco. Ante ese atroz escenario, la alianza PRI-PRD (más los que se acumulen) ya se preparan para postular candidatos a diputados en los 9 distritos electorales federales, para ganarle al Morena, que no es invencible.



POSIBLES CANDIDATOS, POR DISTRITO. 01.- (Tierra Caliente): Soraya Eriza Pineda, Reynel Rodríguez Muñoz, Juan Olea y José Borja. 02.- (Iguala): Esteban Albarrán Mendoza, Héctor Ocampo Arcos, Araceli Alvarado González, Robell Urióstegui Patiño, Omar Jalil Flores Majul, o algún alcalde (hombre o mujer) de la zona norte. 03.- (Costa Grande): Alejandro Bravo Abarca o Jorge Allec. Al parecer el segundo, buscará reelegirse como alcalde. 04.- (Acapulco Urbano): Gabriela Bernal Reséndiz, Fermín Alvarado Arroyo, Víctor Jorrín y Rodolfo Escobar. 05.- (Tlapa): Héctor Apreza Patrón, Juan José Castro Justo y Fabiola Rafael Dircio y Noé Abundis. 06.- (Chilapa) Jaime Parra García, o puede reelegirse Raymundo García Gutiérrez, del PRD. 07.- (Chilpancingo): Heriberto Huicochea Vázquez, Jorge Salgado Parra, Ricardo Moreno Arcos, Alberto Catalán Bastida, Bernardo Ortega Jiménez y Alejandro Arcos Catalán. 08.- (Ayutla de los Libres): Rafael Navarrete Quezada, Edel Chona y Humberto Zapata. 09.- (Acapulco Rural): Ricardo Taja, Perla Edith Martínez Ríos y Joaquín ’Yacko’ Badillo. …



DE LA GRILLA… A LA SILLA… ’…Caballo que alcanza, gana…’ Tal fórmula es aplicable con al aspirante candidato a gobernador, Luis Walton, quien ha hecho exitosa operación política (precampaña), muy cercana a los guerrerenses, con quienes se ha identificado plenamente. Walton, ex alcalde de Acapulco, tenazmente logró alcanzar (empatar) en las encuestas al puntero -en la carrera por la gubernatura- al senador con licencia Félix Salgado, y se perfila para ser el abanderado de Morena, a la gubernatura de Guerrero… Punto. [email protected]