Proyección gratuita de El origen de la lluvia: arte y resistencia desde el Iztaccíhuatl en el museo de Antropología e Historia





TOLUCA, Estado de México. – Este lunes 18 de agosto, a las 16:00 horas, el Museo de Antropología e Historia recibirá a la artista mexiquense, Itandehuitl Orta, con la proyección gratuita del documental El Origen de la Lluvia.



El documental se adentra en las faldas del volcán Iztaccíhuatl para mostrar cómo los pueblos originarios resignifican su vínculo con el territorio y el agua, transformando al volcán en símbolo de resistencia, memoria y defensa de la vida frente a intereses trasnacionales.



A través de testimonios y acciones comunitarias, muestra cómo las mujeres de la Asamblea de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y los Volcanes resignifican su vínculo con el volcán, transformándolo en símbolo de resistencia, memoria y defensa frente a intereses trasnacionales.







Conversatorio con la artista



Al término de la proyección, se abrirá un diálogo con Itandehuitl Orta, espacio para reflexionar sobre el arte como herramienta de expresión y visibilización de las problemáticas que enfrentan los pueblos originarios en torno al agua y la naturaleza.



Sede: Museo de Antropología e Historia, en el Centro Cultural Mexiquense, Boulevard Jesús Reyes Heroles 302, Delegación San Buenaventura, Toluca. Entrada gratuita.



Esta actividad se suma a los esfuerzos de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México por promover el acceso al arte, el pensamiento ambiental y el reconocimiento a los pueblos originarios que mantienen vivas nuestras tradiciones.