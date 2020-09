Proyecto de reforma al ISSEMyM considera subir cuotas y bajar pensiones

Retomado de AD Economía





TOLUCA, MÉX.-El anteproyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios incluye el incremento a las cuotas y aportaciones, el sistema mixto de pensiones, disminuir en algunos casos los montos de pensiones a familiares del 80 al 50%, digitalizar los expedientes de los servidores públicos, dar mayores atribuciones al instituto para exigir el pago de cuotas y aportaciones y la posibilidad de determinar y notificar créditos.



Además, propone establecer pagos adicionales cuando existan más de cuatro beneficiarios; considerar como delito de defraudación fiscal el retener o no pagar las cuotas; fijar multas por no pagar o hacerlo en forma extemporánea; y sistemas de cuentas individuales que cada servidor público, de conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, podrá abrir para que se depositen en ella las cuotas y aportaciones, pero no sería obligatorio.



El borrador de la iniciativa a la que este medio tuvo acceso pretende garantizar auditorías permanentes al ISSEMyM a través de la figura del comisario, que ya existe, y crear una Comisión de Vigilancia integrada por representantes de los sindicatos que se encargue de vigilar, controlar y dar seguimiento a las inversiones de las reservas financieras del sistema solidario de reparto.



La nueva Ley incorporaría a los organismos autónomos, precisaría que el instituto requiera el pago de productos y aprovechamientos, notifique la determinación de créditos fiscales e informe mensualmente a la Secretaría de Finanzas los retrasos en el pago de cuotas y aportaciones. También duplicaría el plazo de 30 a 60 días para que el ISSEMyM resuelva el otorgamiento de una pensión.