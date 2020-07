Proyecto de reforma al sistema de pensiones para que los trabajadores eleven su tasa de retiro: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, presentó un proyecto de iniciativa de ley de reforma al sistema de pensiones para que los trabajadores eleven su tasa de retiro hasta 40 por ciento, cuenta con el respaldo de la iniciativa privada y del sector laboral.



La propuesta de reforma, que en términos generales plantea disminuir las semanas de cotización y aumentar las aportaciones, busca mejorar la pensión de los trabajadores que empezaron a cotizar bajo el régimen de 1997, por lo que se jubilarán con el esquema de Afore.



Esta modalidad aplica si comenzaste a cotizar a partir del 1º de julio de 1997



El Mandatario federal recalcó que años atrás se realizó una reforma a pensiones, la cual quedó "corta", por lo que consideró necesario corregirla o de lo contrario el problema se irá agravando con el tiempo.



"Se llevó a cabo hace algunos años una reforma y quedó corta para decirlo amablemente, si esa reforma no se corrige al pensionarse los trabajadores recibirían menos que la mitad de su salario.



Esto se viene agravando con el tiempo. Nosotros no padeceríamos mucho por esta mala reforma, pero hacia adelante haría crisis.



El presidente señaló, "los que padecerían más serían los trabajadores y los trabajadores en activo, se les cancelaría la posibilidad de un retiro justo, digno, por eso se hizo el compromiso de hacer una nueva reforma al sistema de pensiones y se contó con el apoyo del sector empresarial y del sector obrero", dijo.



La propuesta consiste en elevar las aportaciones obligatorias para el ahorro para el retiro de 6.5 a 15 por ciento, con lo que la pensión de los trabajadores podrá aumentar un promedio de 40 por ciento.



Además, el límite inicial para que puedan recibir una pensión garantizada va a bajar de 25 a 15 años.



Esto implica reducir las semanas de cotización de mil 250 a 750, para que la mayoría de los trabajadores formales pueda acceder por lo menos a esta pensión.



¿Qué es pensión garantizada?

Es un complemento de pensión que se otorga a las personas que cumplan con los requisitos de la edad y 1,250 semanas cotizadas, pero que los recursos de su cuenta Afore no le alcancen para contratar una Renta Vitalicia o un Retiro Programado.



Para 2020 la Pensión Garantizada que otorga el IMSS es de $3,289.34 mensuales. La Pensión Garantizada se actualiza anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor.



’La forma en que se va a obtener el aumento de 6.5 a 15 por ciento en la aportación total, se va a elevar por un incremento paulatino de la aportación de los patrones.



En ocho años los patrones van a incrementar en 2.7 lo que aportan para el retiro de los trabajadores.



Lo que aporta el estado no va a incrementar’, afirmó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.



Por su parte, el titular del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, destacó que la propuesta de reforma al sistema de pensiones de México es un hecho histórico para el país que fue logrado gracias al trabajo conjunto entre los empresarios y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



’Lo considero un hecho histórico para México. Es verdaderamente trascendente, vamos a tocar la vida de más de 20 millones de mexicanos (…)



Esto es enormemente relevante y explica que a todos nos interesa el bienestar de México’, destacó el representante empresarial durante la conferencia matutina.

La propuesta permitiría elevar la tasa de reemplazo 40 por ciento en promedio y permitiría a 82 por ciento de los empleados acceder a una pensión.



Se elevan las aportaciones patronales y se reducen las semanas cotizadas requeridas.



Agregó que el hecho muestra el compromiso de los empresarios por unirse con las autoridades para mejorar las condiciones sociales de la población y evidencia que cuando se trabaja conjuntamente es posible encontrar soluciones a ’problemas añejos’. Confió que la propuesta sea aprobada por el Congreso.



’Hacerlo en el momento en que históricamente estamos pasando la crisis de salud más grande que hemos tenido por lo menos en nuestra generación, hacerlo en este momento es mucho más trascendente’, agregó, destacando que fuera de la coyuntura, hay cosas más importantes que hacer.



Salazar Lomelín agradeció a las 12 organizaciones que conforman el CCE por el apoyo a la propuesta y reconoció al senador Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), por su apertura y visión de futuro para lograr esta propuesta de reforma.



Reconoció que el actual sistema de pensiones es ’total y absolutamente injusto para los trabajadores mexicanos’, pero que ahora el país se acerca a estándares internacionales al juntar las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) y las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).



Reiteró que ’los empresarios de México quieren el beneficio de este país y atacar los problemas fundamentales’ y resaltó que aún quedan ’muchísimas cosas’ por hacer.



"Alrededor de 82 por ciento de la población va a tener acceso a una pensión garantizada", agregó.



Durante la presentación de la iniciativa, del presidente López Obrador estuvo acompañado por Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Carlos Aceves del Olmo, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).



También, participaron los coordinadores de Morena en el Senado y San Lázaro, Ricardo Monreal; Mario Delgado, respectivamente; Arturo Herrera, secretario de Hacienda, y el director general del IMSS, Zoé Robledo.