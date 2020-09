Proyecto neoliberal de la 4T

Hospitales, con recursos privados

• Loterías para no ejercer presupuesto

• Neuropropagandísticos, los fines

• Lealtad a un proyecto; ¿y, a México?



El derecho, esa creación abstracta de la civilización, de nada serviría si no estuviera soportado, al final de un camino todo lo largo que se quiera, por la fuerza

Juan Ovitral, pensador español



La Lotería del avión presidencial fue un fracaso, pero fortaleció los lazos con los seguidores del Presidente López Obrador. El ’focus’ de AMLO está en el 2021; en obtener mayoría en el Congreso y de los Estados en disputa electoral en el 2021.

Vendrán más ’loterías’ y se dirá que se destinarán recursos a hospitales, escuelas y necesidades que el gobierno debe cubrir y no dejarlo en manos de privados. Es una forma de consolidar proyectos electorales con dinero del Pueblo Sabio.

Los hospitales, escuelas y programas sociales, son responsabilidad del Gobierno. El espíritu neoliberal es usar recursos del sector privado, pero sin la entrega de utilidades, excepto los premios a unos cuantos.

La estrategia del Líder del Ejecutivo, está enfocada, primero, a no perder simpatizantes ’duros’. Segundo, los que se encuentran indecisos, atraerlos con anuncios de relumbrón, como el juicio a expresidentes, aunque no tengan sustento constitucional, ni mucho menos, legal.

Y, en tercer escenario, es atraer más simpatizantes a fin de retener el control del Congreso en las elecciones del año próximo.

Por ello, AMLO anunció que realizará más Loterías, a pesar que lo que se promete en las rifas, como el avión presidencial, no se entregará; si se rifan cosas de lo que confiscan por la Fiscalía General de la República, están rasurados o deshuesados.

Esto, en el ámbito comercial, es un fraude, pero los simpatizantes de hueso colorado no les importa. Lo que les interesa es seguir al líder, aunque no les cumpla sus promesas. Fe ciega.

Seguirán las rifas y, no es de extrañarse que para inicios del año próximo se anuncie alguna que sea espectacular y atraiga el interés informativo. Es una estrategia de neuro propaganda, de eficacia comprobada. Algunos les llama manipulación.

PODEROSOS CABALLEROS

LEALTAD A CIEGAS

López Obrador, al referirse a la renuncia de Jaime Cárdenas al INDEP, dijo que les pide a los funcionarios lealtad a ciegas a su proyecto de transformación. No es malo, aunque lo ideal es pedir lealtad a México; al pueblo de México, antes que a un proyecto. Hay diferencias semánticas.

GUADALAJARA- ALSTOM

El pasado fin de semana la Secretaría de Comunicaciones del gobierno de Enrique Alfaro, puso la voz de alerta sobre la Línea 3 del Tren Ligero, por las fallas que registró a unos días que se puso en marcha. Esto obligó a los usuarios a caminar por las vías. La canadiense Alstom, que en Latinoamérica lidera Ludovic d’Hauthuille, proveedora del sistema no ha informado, a varios días del suceso, que fue lo que ocurrió. Alstom puja por participar en el Tren Maya.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

MIDE

La semana pasada el Museo Interactivo de Economía (MIDE) reabrió sus puertas al público en general y para ello, preparó la exposición especial ’El impacto de lo invisible’ para entender el efecto de la pandemia en la vida de las personas. Debido a la contingencia económica derivada por el coronavirus, el MIDE ofrecerá el ingreso en 50 pesos, tras acuerdo de la AMAFORE, que lidera Bernardo González; HSBC, de Nuno Matos; y la Asociación de Bancos de México, que preside Luis Niño de Rivera.

