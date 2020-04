Proyecto Nuevo Chimalhuacán respalda a médicos y enfermeras del Hospital General 90 Camas

Quienes realizaron una protesta en las inmediaciones del inmueble, exigiendo que los gobiernos federal y estatal otorguen insumos para la atención integral de pacientes, durante la fase dos de contingencia por COVID-19.







El Proyecto Nuevo Chimalhuacán apoya y se suma a la denuncia de personal de medicina interna del Hospital 90 Camas, quien reiteró que desde hace algunos meses no cuentan con diversos materiales como cubrebocas, gel antibacterial, alcohol, jeringas y toallas desechables, entre otros artículos.







’Las autoridades estatales y federales nos ponen muchas trabas para entregarnos el material. Estamos cumpliendo con nuestro trabajo, atendiendo con lo mínimo y nos exponemos tanto nosotros como los pacientes’.







Durante la manifestación de este lunes, personal de enfermería indicó que han sufrido la carencia de materiales esenciales. ’Los mismos pacientes tienen que comprar sus soluciones, medicamentos y jeringas. Solicitamos a los gobiernos estatal y federal que nos apoyen y nos den el material suficiente para proteger a la población de esta enfermedad que tenemos encima’.







Asimismo, servidores públicos de medicina interna, mencionaron que la falta de insumos contribuye a que la salud del paciente se deteriore y que elementos del personal médico se conviertan en portadores asintomáticos, poniendo en riesgo a la comunidad.







’Protestamos porque no tenemos las medidas esenciales para tratar pacientes con enfermedades respiratorias, como influenza, neumonía o ahora la COVID-19, no hay pruebas para detectar casos positivos’.







Incluso, médicos del área pediátrica, denunciaron que no existen suficientes condiciones para brindar atención de calidad a grupos vulnerables. ’Nos entristece que las autoridades estatales y federales no atiendan el llamado. El mensaje para el gobierno municipal es que estemos al pendiente y si es necesario tenemos que presionar más al estado y la federación’.







Las organizaciones del Proyecto Nuevo Chimalhuacán exigimos un cese a los actos de indiferencia y cerrazón del gobierno estatal, que pone en riesgo la salud de más de 800 mil chimalhuacanos.