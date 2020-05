Proyectos para atender marginación y pobreza en Guerrero

Si bien es cierto que la plana mayor de los funcionarios de primero nivel del gobierno del estado de Guerrero están enfocados a realizar acciones de prevención y medidas para tratar de impedir que siga multiplicándose los contagios del covid-19, es importante ponerle atención al trabajo que realiza Desarrollo Social.

La atención de esta secretaría está enfocada al análisis del tema de la pobreza que dejará la pandemia del Covid-19.

El cálculo es que serán aproximadamente diez millones de mexicanos los que resultarán afectados en su empleo y sus ingresos.

Regresarán a ser pobres algunos que apenas iban descollando y otros llegarán de golpe y porrazo por la quiebra de sus empresas ante la crisis económica que ya se siente en amplias capas de la sociedad.

El secretario de Desarrollo Social, Mario Moreno Arcos es puntual en señalar que para hacer frente a las consecuencias de la pandemia es necesario el diseño de políticas públicas que tengan como propósito la atención a la población más afectada en sus ingresos.

Aunque no es muy optimista al ver que las acciones federales no están enfocadas a resolver el problema de la pobreza que ya tenemos encima y se avizora más complicado el futuro inmediato.

Moreno Arcos explica que el gobierno de Héctor Astudillo Flores lleva a cabo acciones a través de diversas secretarías para que la crisis económica no pegue con tanta dureza a los guerrerenses.

Aunque el gobierno federal ha concentrado los apoyos a grupos vulnerables, el de Guerrero ha estado pendiente de estos grupos que no reciben nada de la federación, a quienes se les atiende de manera puntual, señaló.

El dos veces presidente municipal de la capital, dice que el gobernador le ha instruido que se atiendan regularmente con apoyos a estos grupos, incluso adelantándoles recursos, así como caminar con nuevos programas que fortalezcan la economía de la población para atender temas como de marginación y pobreza.

Quien también es visto como uno de los importantes aspirantes a candidato de su partido a la gubernatura del estado, pero insiste en señalar que esperará los tiempos para definir las acciones a realizar una vez que inicie el proceso electoral, además porque ahora tiene una encomienda que le dio el gobernador del estado y está al cien por ciento atento a cumplirla.

Un esfuerzo que ha redoblado ante la crisis de sanidad que enfrenta el estado, que requiere mayor concentración en sus labores y en los proyectos en puerta.

Esos proyectos son Un cuarto Más, con 80 millones de pesos para dos mil cuartos en todo el estado, así como mil proyectos dentro del programa de Paneles solares en la Sierra y la Montaña para llevar electrificación a esas zonas marginadas.

Otro programa es el de Luminarias, que se instalarán en coordinación con los municipios participantes.

Con la Secretaría de Energía y la CFE echarán a andar 400 proyectos de electrificación que están parados por la pandemia, pero pronto se retomarán para hacerlos realidad en las zonas de la Montaña.

Acerca de los trabajos que realiza en coordinación con la federación, señaló que están realizando propuestas y alternativas posibles a través de la secretaría de Bienestar para que se atienda a la población de Guerrero.

Mario, insiste en que la pandemia les obliga a él y a los demás funcionarios que integran al gabinete de Héctor Astudillo a dar su mejor esfuerzo para atender el asunto de la prevención del coronavirus, de frenar los contagios, los apoyos a los centros hospitalarios y promover acciones que atiendan la pobreza en la población.

Y como se ha visto, los funcionarios que han estado apoyando con insumos a los médicos y a los hospitales lo han hecho de manera discreta.

Al respecto, Mario Moreno señala que él siempre sido solidario con las causas que lo requieran.

Se define como un hombre solidario que ha generado muchos apoyos con recursos propios, de su salario y siempre de manera discreta, porque no busca sacar raja política en ningún momento, porque eso sería una falta de respeto a la gente y oportunismo político que la gente no merece y que no es ni ha sido su estilo.

Y es cierto, aunque lo está haciendo, hasta este momento no se ha visto una foto de Mario Moreno entregando apoyos, como otros sí lo hacen durante esta crisis sanitaria.

Es decir, a otros políticos aspirantes a la gubernatura, la pandemia les cayó como anillo al dedo, pues pudieron ante la necesidad de la población, salir a entregar unos cuantos cubrebocas y subieron cientos de fotos en feis donde quedó demostrada su pobreza política y su infinito oportunismo electoral.