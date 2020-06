Pruebas Covid para Chilpancingo

A partir de esta semana en Chilpancingo se instalarán módulos para hacer pruebas Covid-19, de manera gratuita.

La idea es repetir la acción que se está realizando en Acapulco, para ubicar los lugares donde hay más movimiento y contagios para darles atención médica.

En Acapulco se instalaron 16 módulos, y según el secretario de Salud Carlos de la Peña Pintos Soberanis, en la primera muestra que aplicaron el 55 por ciento resultaron positivos, y con eso permiten ubicar zonas de mayor movilidad y presencia del coronavirus.

En la colonia Electricistas, Alameda, colonia del PRI, Ignacio Manuel Altamirano, San Mateo y Gro. 200 serán los lugares donde se instalaran estos módulos para la realización de pruebas en la capital.

Esto será posible gracias al laboratorio de la Universidad Autónoma de Guerrero, al gobierno del estado y al ayuntamiento capitalino.

Y es que preocupa a las autoridades que en la capital siga subiendo el número de contagiados.

A la fecha existen 565 casos reportados como positivos y 82 fallecidos; un número alto, sin duda, que urge reducir o frenar, cuidando el entorno de cada persona, como sugiere el presidente municipal de Chilpancingo.

Antonio Gaspar Beltrán adelantó que en Chilpancingo abrirán el 30 por ciento de algunas actividades, como hoteles, restaurantes, iglesias, etc., y que será necesario que cada persona cuide de usar cubrebocas o careta, use regularmente gel antibacterial y mantenga la sana distancia.

En su opinión habrá en la capital unos 5 mil positivos sin registrar, y a esos es necesario ubicar y atender con las pruebas Covid.

Gaspar Beltrán ha sido uno de los alcaldes que más activo se ha mantenido, y con los cuidados pertinentes ha demostrado su cercanía y la atención permanente de las comunidades.

Por ejemplo, el fin de semana pasado acudió a supervisar la obra de construcción del puente vehicular de 2 carriles y la pavimentación de sus accesos, en la comunidad de San Cristóbal, que beneficiará a cientos de familias.

El edil anunció que para el ejercicio de obra pública 2020, se propuso grandes retos y mayores inversiones en materia de obra pública e infraestructura social básica, ’sobre todo en la zona rural donde las necesidades son muchas, pero el trabajo y la voluntad para darles cauce y abatir el rezago social son muchas más’.

Esa idea de ponerle atención a la zona rural lo hace a través de los delegados de las comunidades, con quienes mantiene contacto directo con la gente de los pueblos.

Otra acción importante de la presidencia municipal de Chilpancingo fue la entrega de equipo y herramientas de trabajo con la finalidad de fortalecer la operatividad y seguridad de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Fue así como entregó un consultorio médico para que los elementos policiacos, de vialidad y administrativos sean atendidos ante cualquier emergencia.

El equipamiento entregado fue de siete motocicletas equipadas como patrulla con balizamiento, 60 cascos balísticos mínimo nivel III-A, 30 equipos antimotines y 40 chalecos balísticos mínimo nivel III-A con dos placas balisticas nivel IV.

En su mensaje Antonio Gaspar reconoció el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y exhortó a sus integrantes a no bajar la guardia para proteger a los ciudadanos y seguir posicionando a Chilpancingo como municipio seguro.

Aseguró que se le dará continuidad a los proyectos que iniciaron el año pasado, como el Centro de Videovigilancia (C2), el proyecto de radiocomunicación, el cual estará enlazado y en coordinación con las diferentes corporaciones de seguridad en sus tres niveles de gobierno, para darles mayor seguridad a las familias chilpancingueñas.