PT: asquerosidad legislativa en San Lázaro

Gerardo Fernández Noroña, con su desmesurada ambición, no escatimó ningún esfuerzo por dañar en lo más profundo los débiles lazos de la izquierda legislativa. Convenció a los dirigentes del PT, Alberto Anaya, y del PES, Hugo Érick Flores, para impulsarlo a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.



En el camino, sumó el PT al ex delegado en Coyoacán, Mauricio Toledo, y a Héctor Serrano, colaborador de Miguel Mancera. Ambos repudiados por el ala dominante de Morena.



Los motivos por los que se obsesionó Fernández Noroña, distinguido por los abusos en su vida legislativa y declaraciones estruendosas que le ha ganado cientos de enemigos, van desde la foto cerca del Presidente hasta los favores que puede lograr mediante la negociaciones en la Mesa Directiva. Todo ello sin escrúpulo legal, ni legislativo.



Obligó a Anaya a traicionar a Morena, ya que con sus operaciones pierde la mayoría en San Lázaro y, de la mano, la Junta de Coordinación Política, que está en manos de Mario Delgado, quien está más preocupado por obtener la dirigencia de Morena, que el control legislativo.



Además de la foto con AMLO, Noroña sabe que la presidencia de la Mesa Directiva cuenta con una cuenta de dinero y el control de la comunicación social, así como de otras oficinas estratégicas de San Lázaro.



Con esta operación, que retrata de cuerpo completo a nuestra ambiciosa y abusiva clase política, aniquila la credibilidad de nuestro Poder Legislativo. Esto debe llevar a la reflexión a nuestra clase política que se hunde en arenas fangosas en su afán de proteger sus intereses personales, sobre los de la nación.



PODEROSOS CABALLEROS



NAPITO PRESIONA: Se había tardado Napoleón Gómez Urrutia. Con su ancestral enemigo político, el empresario minero Germán Larrea, quiere cobrar facturas a la 4T. Dice Napito que le pedirá a López Obrador que le quiten las concesiones mineras a Grupo México, de Larrea. ¿No se ha dado cuenta el senador de doble nacionalidad (mexicana-canadiense), que su senaduría se la debe a AMLO? Presionar al Presidente es un grave error.



MOON PALACE: Más de 1,400 huéspedes tiene en estos momentos el hotel Moon Palace, propiedad de José Chapur, en Cancún. Aunque está a penas al 7% de su capacidad de 25 mil personas. Sus medidas sanitarias están al máximo, según dato de The Wall Street Journal.



BIRMEX: López Obrador nombró a directivo del ISSSTE y diputado con licencia, Pedro Zenteno, como director de la comercializadora de medicamentos del gobierno, Birmex.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA



ALIBABA: El presidente de GINgroup, Raúl Beyruti, y Andrés Díaz Bedolla, cofundador de Atomic88 la aceleradora de negocios de Alibaba.com en México, firmaron un acuerdo de cooperación y trabajo para certificar empresas y formar líderes que utilicen las ventajas y beneficios de la transformación digital. Esto, con el objetivo de generar nuevos productos y materiales de certificación en diversas ramas, priorizando temas de digitalización a cargo de Alibaba y el manejo responsable del talento humano por parte de GINgroup. Así reconocerá y validará a estudiantes, empresarios y emprendedores.







