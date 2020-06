PT solicita otorgar excepción regulatoria al medicamento Remdesivir por su eficacia en tratamiento contra Covid-19.



Japón y Estados Unidos de Norteamérica son dos de los países en los que se ha otorgado la excepción regulatoria.



La senadora Cora Cecilia Pinedo Alonso, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo promovió ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un exhorto para que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), otorguen una excepción regulatoria al medicamento antiviral Remdesivir, a fin de acelerar su ingreso y distribución en el país.



En el documento agendado en la sesión del pasado miércoles, la legisladora por Nayarit precisa que existe evidencia científica de que este medicamento ayuda de forma significativa a la recuperación de los pacientes que presentan complicaciones en el desarrollo de la enfermedad SARS-CoV-2.



También precisó que la excepción es coherente en tiempos de pandemia como los que vivimos, además de que trámites similares se han dado en países como Japón y Estados Unidos de Norteamérica, con la finalidad de acortar los tiempos para que los pacientes sean tratados de manera urgente con este antiviral que les otorga una oportunidad de sanar más rápidamente.



Es importante señalar, dijo la senadora Pinedo Alonso, que el medicamento Remdesivir, es un antiviral análogo nucleotídico en investigación con actividad antiviral de amplio espectro tanto in vitro como in vivo, que es desarrollado por el laboratorio Gilead Sciences, Inc., compañía biofarmacéutica, con sede en Foster City, California, Estados Unidos de Norteamérica y que en muchos países ya forma parte del protocolo de atención a los pacientes graves de COVID-19.



’La gravedad de la pandemia en México impone la necesidad de buscar caminos alternativos que reduzcan la tramitología ligada a la autorización del uso de Remdesivir; cada día se incrementa el número de infectados, y con ellos, los pacientes que evolucionan a la gravedad y la muerte, a la par de que incrementa el gasto en salud y reduce la efectividad de las instituciones dedicadas a la atención de los enfermos’, puntualizó.



Con base en lo anterior, para la Senadora Cora Pinedo Alonso, lograr que el medicamento Remdesivir sea accesible y asequible para los pacientes en estado grave de COVID-19 en México, podría traducirse en índices menores de mortalidad y la completa recuperación de las personas afectadas en estado crítico.



El punto de acuerdo fue turnado a la Secunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente, para su análisis y posterior dictamen.