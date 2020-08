PT, venta de garage

*Que la pandemia no detenga le educación: HAF

*En Guerrero hospitalizados por Covid a la baja



Tener la concesión de un partido político debe ser un buen negocio.

Esto permite hacer todo tipo de transacciones de carácter político electoral.

El problema es cuando el mismo negocio se ofrece a más de una persona.

Eso pasa con el PT, partido que ha ofrecido la candidatura en Guerrero a Bety Mojica, y ahora a la alcaldesa de Acapulco Adela Román.

Ha sido el líder nacional de este partido, Alberto Anaya quien se ha reunido con la excandidata perredista Bety Mojica, con quien ha acordado la posibilidad de que sea su candidata a la gubernatura de Guerrero por la alianza de PT-Morena.

Es decir, el PT nacional busca negociar que derivado de su alianza con Morena, en la gubernatura de Guerrero, este partido ponga candidata, sobre todo si la candidatura es para una mujer.

De reunirse estos requisitos, el nacional de Alberto Anaya buscará que sea Bety Mojica la que encabece esa alianza, rumbo a la gubernatura el próximo año.

Por su parte, el PT local o estatal, ha buscado a la presidenta de Acapulco Adela Román para ofrecerle lo mismo que el nacional le ofreció a Bety Mojica.

Unas siglas en venta de garaje, ofrecido a dos destacadas mujeres aspirantes a la gubernatura.

Seguramente esto es práctica común en este y otros partidos.

Pero esto es peor que aquellos malos negocios, como la compra de una casa, de la que aparecen dos dueños de la misma.

No se duda de la capacidad competitiva de las dos política: Adela y Bety, el problema es que ambas se entrampen en un partido dividido.

Porque o bien se impone la visión nacional o la local, pero la pregunta clave es: ¿Le convendrá a una de ellas encabezar una gubernatura de un partido dividido, que no garantiza que votarán por ella unánimemente?

Esperemos a ver lo que sucede en este negocio.

Mientras atestiguamos que la niñez preescolar regresa a clases, y en Guerrero son 820 mil estudiantes del nivel básico que tendrán todo el reto de aprender desde una computadora, manteniendo la distancia social, mientras la pandemia no permita regresar a clases de manera presencial.

Ante esto, el gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que la pandemia no puede detener la educación ni la economía del país.

Porque Guerrero nos necesita a todos en la educación, invitó a no bajar la guardia, porque no se puede aceptar que la educación se pare como consecuencia de una enfermedad que no solamente está en Guerrero, que está en México y que está en varias partes del mundo, señaló.

El gobernador insistió en el llamado de unificar esfuerzos para salir adelante, y no permitir que ’perdamos en educación’.

Por ello convoca a que se inicie este ciclo 2020-2021 con gran determinación de los maestros y de los padres de familia.

Astudillo Flores mostró confianza en que vamos a salir adelante, por lo que no debemos permitir que la pandemia nos pare o nos límite.

Insistió en que ’la fuerza educativa es más grande con sus maestros, con sus niños, con sus niñas, con sus adolescentes, que la institución en sí.

Es más fuerte que cualquier pandemia, en cualquier enfermedad que nos amenace.

Y hablando de la pandemia, el Covid-19 muestra una estabilización en Acapulco y Zihuatanejo, lugares donde estaba creciendo el número de contagios.

Según los datos ofrecidos el día de hoy lunes, los casos acumulados se concentran principalmente en Acapulco con 6 mil 649, seguido de Chilpancingo con 2 mil 352 y Zihuatanejo con mil 59.

Y lo más destacable es que las defunciones muestran una tendencia a la baja, pues las cifras del mes de agosto solo son 170, y en el mes de junio fueron de 609 fallecidos.

También la ocupación hospitalaria va a la baja, con 205 personas ocupando una cama Covid, y de estos, 86 están estables, 87 graves y 32 intubados.

Sin duda, son noticias alentadoras.