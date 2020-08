*PT y Morena, alianza amarrada

*Antes que en el 2021, hay que pensar en la gente: Héctor Apreza



Eso de adueñarse de los partidos políticos regularmente resulta un buen negocio.

Pero se olvida, intencionalmente, que éstos son de interés público, es decir, que no pueden ser de una sola persona.

Por lo tanto, no se le puede cerrar el paso a nadie ni impedir su incorporación.

Al menos eso es lo que se vio en el PT cuando Bety Mojica anunció su incorporación a ese partido, donde inmediatamente la rechazaron.

La razón, solo los mandamases internos lo saben, y una hipótesis es que con su llegada se descomponía la jugada interna que ya traían para el 2021.

Hasta donde se puede ver, la dirigencia nacional encabezada por Alberto Ayala, es quien amarró la alianza con Morena y suavizó las cosas para la incorporación de Mojica, para que participe como aspirante a la gubernatura.

Y con eso incrementa el número de aspirantes mujeres, y se agrega a la lista que ya existía donde se encuentra Adela Román Ocampo, quien ayer ante los medios dijo que ’si va a jugar’ en el proceso de selección del candidato o candidata.

También está en esa lista la senadora Nestora Salgado, quien pronto estará en circulación, una vez que se reponga totalmente del Covid-19.

Mientras tanto, dentro de Morena se mantienen como aspirantes Pablo Amílcar y Félix Salgado.

Los otros, que andan repartiendo cubrebocas y haciendo reunioncitas es para ver si logran al menos una regiduría en su municipio,

Luis Walton se mantiene como medio externo, con un pie en Morena, apretando duro el acelerador para posicionarse lo necesario para fortalecer sus aspiraciones.

Mientras en el partido oficial siguen las zancadillas entre algunos aspirantes.

O al menos de algunos contra otros y otras.

Una guerra sucia sin declaratoria.

En el PRD, partido que se está reorganizado, todo hace ver que el candidato a la gubernatura nacerá muerto, porque no hay nadie competitivo, y quien cree que puede ser, arrastra tantos negativos que más vale que no sea alegido.

Habrá que hacer mención que en el PRI se mantienen firmes Mario Moreno, Héctor Apreza Patrón y Manuel Añorve Baños.

Y aquí vale la pena recordar algunas de las palabras de Héctor Apreza, necesarias para este momento de crisis sanitaria y elecciones.

El diputado señaló hace algunos días en una entrevista de radio, que las condiciones actuales en Guerrero obligan a que el diálogo con la gente sea prioridad de los actores políticos y sociales.

Y que es necesario poner al ciudadano en el centro de las decisiones de las instituciones públicas y políticas, para estar a la altura de las exigencias de la sociedad y enfrentar unidos las crisis sanitaria y económica.

Recalcó que antes que pensar en el 2021, es necesario ’pensar en la ciudadanía, en la gente’.

En su opinión, urge construir acuerdos entre partidos políticos, organizaciones y actores sociales para construir un proyecto de desarrollo del estado que permita enfrentar los grandes desafíos que Guerrero está viviendo.

Esto por la pandemia, que ha ocasionado crisis económica y social.

Señaló que hay políticos que no lo quieren entender, porque siguen buscando el posicionamiento político mandando a hacer sus encuestas de manera tradicional.

Por eso es interesante su llamado de que más que pensar en el 2021, se piense en la gente y cómo contribuir en las acciones que están impulsando los distintos órdenes de gobierno para apoyar las medidas sanitarias, pero también para promover un esquema de reactivación económica.

Esto pudiera resultar en una convocatoria para que los prospectos a candidatos y candidatas presenten sus propuestas para el desarrollo del estado.

Sin duda sería un ejercicio interesante, así la gente vería quién trae proyecto de desarrollo social y económico, y quien solo se anota para hacer ruido para llegar a un cargo menor.