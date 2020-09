Publica GEM acuerdos para promover reactivación económica del EDOMÉX

•Reactivan posibilidad de canjear DUF no vigentes por los permanentes siempre que no hayan realizado modificaciones en la unidad económica.



•Ponen en operación la plataforma para realizar el trámite del Dictamen en línea.



Toluca, Estado de México, .- El Gobierno del Estado de México publicó acuerdos legales para agilizar la entrega de Dictámenes Únicos de Factibilidad (DUF) que permitan reactivar la inversión y la economía en la entidad.



El acuerdo para fomentar la inversión y la reactivación económica a través de facilidades administrativas temporales para obtener el DUF, establece medidas para que los solicitantes presenten únicamente los requisitos específicos establecidos en el acuerdo y, posterior a la emisión del DUF, entreguen los requisitos pendientes establecidos en el reglamento.



Los solicitantes tienen un periodo de 90 días naturales a partir de la notificación para entregar los requisitos pendientes, y si se trata de Evaluaciones Técnicas de Factibilidad de impacto vial, agua, drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales o distribución de agua, el plazo será de 180 días naturales.



Esto, con la condición de que, de no entregar los requisitos pendientes, el documento será revocado.



También se publicó el acuerdo para canjear el DUF por uno de carácter permanente, al cual podrán apegarse las unidades económicas que tengan dictámenes emitidos en los ejercicios 2017 o 2018 que no se encuentren vigentes, y siempre que no hayan modificado las condiciones bajo las cuales se otorgó.



Finalmente, se publicaron los lineamientos para el trámite electrónico del DUF para unidades en materia de salubridad y desarrollo económico, que aplica específicamente para las unidades que sólo requieren evaluación técnica de factibilidad de impacto sanitario o comercial automotriz.



Los solicitantes deberán registrarse en el portal de la Comisión de Factibilidad del Estado de México (Cofaem), cofaem.edomex.gob.mx e ingresar su solicitud y los requisitos generales y específicos.



De ser viable, se entregará la procedencia jurídica y se dará parte a las instancias responsables, que determinarán si procede o no la entrega del DUF.



De ser favorable la decisión, las y los solicitantes podrán tener su dictamen en un plazo de cinco días hábiles.



Estos acuerdos pueden consultarse en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, en la liga http://bit.ly/GacetaReactivacionEdomex.