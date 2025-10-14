Publica GEM modificaciones del programa mujeres con bienestar; destaca apoyo para mexiquenses de 18 a 59 años

TOLUCA, Estado de México.- Con la finalidad de evitar duplicidad de acciones y garantizar que los programas sociales tengan un mayor impacto en los beneficiarios, la Secretaría de Bienestar del Estado de México publicó en la Gaceta de Gobierno las modificaciones de las Reglas de Operación (ROP) del programa Mujeres con Bienestar, en la cual destaca que se apoyará a mexiquenses de 18 a 59 años.



Anteriormente, con este programa se beneficiaba a mujeres de 18 a 62 años, sin embargo, el ajuste permite optimizar la aplicación de recursos en favor de la población vulnerable; ya que el programa federal Pensión Mujeres Bienestar está enfocada en las personas de 60 a 64 años.



Cabe recordar que el programa Mujeres con Bienestar es un pilar de la política social que impulsa la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que coloca a las mexiquenses en condición de pobreza y carencia por acceso a la seguridad social en el centro, elevando su ingreso económico a través de un apoyo bimestral de 2 mil 500 pesos y servicios complementarios de educación, salud y cuidado personal.



Mediante estas acciones, el Estado de México abona al desarrollo de los grupos más desprotegidos, lo que se traduce en crecimiento, y que ha contribuido, junto con otras acciones gubernamentales, a que 1.9 millones de mexiquenses salieran de la pobreza entre 2022 y 2024, lo que representa una reducción de 11.7 puntos porcentuales, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



Las personas interesadas pueden consultar las modificaciones a las Reglas de Operación del programa Mujeres con Bienestar en: https://tinyurl.com/367jxj6p.