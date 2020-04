Publicarán decreto que beneficiará a niños de guardería ABC

El director del IMSS, Zoé Robledo Aburto, informó que el día de mañana se publicará en el Diario Oficial de la Federación un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en beneficio de los niños y niñas afectados de la guardería ABC.



Este decreto, detalló el titular del Seguro Social, permite que las madres puedan transferir el apoyo vitalicio que reciben a sus hijos, para que en caso de que pudieran faltar en algún momento, el niño no quede descubierto.



Por otro lado, explicó, se establece que los menores con quemaduras incapacitantes o lesiones muy serias reciban una ayuda vitalicia a partir de que cumplan los 18 años, sin embargo, ’eso no significa que los apoyos se les retirarán a las madres’.



También, apuntó, que se estableció que el apoyo vitalicio que reciben hoy las madres de niños con lesiones discapacitantes, a su fallecimiento, puedan heredarlo sus otros hijos.



Asimismo, los padres y las madres de los niños que inhalaron humo tóxico el día de la tragedia, tendrán una atención médica a través del Seguro Social para sus hijos y ascendentes en primer grado.



’Adicionalmente a eso se busca que haya una suficiencia financiera y seguridad financiera para cubrir siempre con estos nuevos derechos. Digamos que eso es básicamente lo que se hizo (con la firma de decreto) el día de hoy’, indicó.



El funcionario señaló que si bien, muchas de estas acciones ya se hacían desde el año pasado por acuerdos de Consejo Técnico del IMSS, ’ahora lo que estamos haciendo es que sea con un decreto presidencial’.



’El tema de fondo es que haya certeza jurídica y que cuando este gobierno concluya no se le dé vuelta atrás y haya algún criterio distinto que pudiera afectarlos’, subrayó.



Notimex