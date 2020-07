Pueblo ’guarura’ fue desplazado

Amenazas contra funcionarios clave

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y los aprendo.

Benjamín Franklin, político y filósofo estadounidense.



Por Víctor Sánchez Baños



Más de una docena de funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, así como otros de gobiernos estatales, viven bajo amenazas de muerte. Todos ellos tienen guardaespaldas y se transportan en vehículos blindados. Esto no es criticable, especialmente para aquellos que, por la relevancia y trascendencia de su puesto, ponen en riesgo sus vidas.

Hablamos de algunos secretarios de despacho federal y estatales; fiscales penales, investigadores de criminales, entre muchos más. Claro, que está incluido el mismo Presidente de la República.

Al inicio de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador dijo que no necesitaba al Estado Mayor Presidencial, que está entrenado para el cuidado de piezas clave del gobierno. Esa era la función elemental de su existencia. Para él, el Pueblo lo cuida.

López Obrador es desconfiado. Sabe que nada es secreto en la vida de un Presidente, en cuanto se tengan más ayudantes. Siempre hay testigos. Al final de cuentas, es el solitario más solitario de Palacio Nacional.

Pero el pueblo no es especialista para enfrentar a grupos criminales o terroristas. El pueblo ya tiene demasiado con cuidarse de los delincuentes comunes que lo asolan en el transporte, en las calles, en sus casas. No puede cuidar lo más importante en sus vidas, como son sus propias vidas. Es terrible dejarle la responsabilidad de la seguridad de un Presidente, representante del Estado Mexicano.

Se necesitan especialistas. Los mexicanos podemos pagar la seguridad de altos funcionarios que arriesgan sus vidas en el ejercicio de sus funciones. Cuidar a quienes realizan labores de alto riesgo para el Estado Mexicano sirve para cuidar al país. AMLO ya se cuida con su ’ayudantía’, como se llamaba con Francisco I. Madero, aunque son especialistas del antiguo Estado Mayor Presidencial. No es criticable. El nos representa a todos. Él representa estabilidad, estés o no de acuerdo con su actuar político.

AGRADECIMIENTO: El miércoles 1 de julio cumplimos un año al aire. El noticiero ’Víctor Sánchez Baños en MVS’, con un amplio equipo de trabajo, colaboradores y amigos, logramos ser referente nocturno (desde las 21 horas de lunes a viernes) de la información política y financiera. Por ello, agradezco a la familia Vargas Guajardo por el apoyo y espacio de este esfuerzo informativo y de libertad de expresión, así como a los directivos de esta gran empresa. Gracias a todo el equipo de colaboradores, co-conductores y amigos. En la co-conducción mi agradecimiento para Antonio Castro Quiroz, Anabella Pezet, Javier Lozano Alarcón, Josefina Vázquez Mota, Bernardo Sebastián Sánchez, Armando Ríos Piter, Mario Di Costanzo y César Buitrón.

Así como a los comentaristas Ignacio Morales Lechuga, exprocurador General de la República; Héctor Vasconcelos, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado; Alejandro Armenta, Presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Alta; Esther Aduna, especialista en negocios de comunicación del futuro; Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México; Fernando Gómez Suárez, especialista en aeronáutica; Gady Zabicky Sirot, presidente del Consejo Nacional Contra las Adicciones; Jorge Eduardo González Guayda, especialista en temas fiscales; Luis Miguel Martínez Anzures, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública; Gricha Raether, representante del Partido Demócrata en México, Jorge Gordillo y James Salazar, analistas económicos y financieros de CI Banco; Miguel Mancera, senador y ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Armando Ortega, Presidente de la Cámara de Comercio de Canadá en México; Manuel Gómez Rubio, vicepresidente de Claridien, Credit Suisse; Ramsés Pech, especialista en Energía; Eduardo Murat, senador suplente y fundador de Plastic Oceans, capítulo México; Eduardo Pérez Motta, ex presidente de la Cofece y ex embajador de México ante la OIC; Hiroshi Takahashi, director de El Sol de México; Flavio Galván, expresidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Israel Reyes, especialista del Instituto Tecnológico e Massachussets, en inteligencia política y financiera; Daniel Paulino, en la sección Sport Business; Arturo Trejo, con sus ’Crónicas de Banqueta’; Fernanda Muzquiz, Creando Conciencia; Luis Mondragón, Poder Automotriz; Edgar Gutiérrez, ’Por qué Decimos lo que Decimos’; Ana Adalid, Sibarita; al equipo de la radionovela ’Sexenio de Lágrimas’, liderado por Leo Agusto así como la voz versátil de Kimberly Zafra y el talento de Daniel Guerra. Un especial reconocimiento para el equipo de producción y postproducción, encabezado por Jorge Romero, Carmen Delgadillo en la jefatura de Información; Fernando Moctezuma en la asistencia de redacción; la realización de Ricardo Cigarroa, las voces de Alex de la Rosa, Luis Correa y Diana Beltrán. Claro, no puedo olvidar al equipo de reporteros de MVS, así como de redes sociales. No están todos los que son, pero si me faltó alguien, ofrezco disculpas, pero no dejo de agradecerles su talento. Simplemente, de corazón, mi aprecio. Un talentoso y gran equipo.

PODEROSOS CABALLEROS: Vienen cambios en las directivas mineras en México. Uno de los principales cambios es la salida de Alfredo Phillips, como director de Asuntos Corporativos de Torex Gold, propietaria de Minera Media Luna. Atrás deja una empresa que literalmente inició de cero, y que actualmente es la segunda productora nacional de oro, para sumarse a una de las principales acereras de México, ArcelorMittal, donde se desempeñará en el cargo de Jefe de Relaciones Gubernamentales, puesto que no le es nada ajeno tras realizar estas mismas labores durante siete años en Torex Gold. *** De acuerdo a los resultados obtenidos del estudio Delivery, que recientemente realizó la firma Quantico, bajo el liderazgo de Diana Zorrilla, siete industrias cuyas ventas recayeron en las entregas a domicilio a raíz de la emergencia sanitaria, crecieron 547% en promedio en la conversación en redes sociales, comparado con periodos previos al aislamiento.

RESPONSABILIDAD SOCIAL: En ruta con su estrategia de sustentabilidad para contribuir a reducir el impacto del cambio climático, HEINEKEN México y Enel Energía México, subsidiaria retail del Grupo Enel, acordaron que esta última proveerá durante 10 años a la firma holandesa, energía 100% limpia procedente del portafolio de proyectos eólicos y solares. Esa energía será utilizada en las operaciones de la planta cervecera ubicada en Meoqui, Chihuahua. Marco Antonio Mascarúa Galindo, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Heineken México, consideró esta alianza como ’histórica’. La empresa en México utiliza energía eléctrica renovable en algunas de sus plantas de producción, centros de distribución y en tiendas SIX en diferentes estados del país.

