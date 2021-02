¿Puede Trump postularse nuevamente en las elecciones de 2024?

Donald Trump hizo historia al convertirse en el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado dos veces por la Cámara de Representantes.



Pero eso no significa que haya terminado con la política y sea libre de postularse nuevamente para la Casa Blanca en 2024 después de ser absuelto en el Senado por segunda vez.



El ex presidente incluso ha sido instado a postularse nuevamente como "mártir" por su ex director de campaña, Brad Parscale, quien cree que el juicio político solo lo hará más popular entre su base del MAGA.



Todo esto se convirtió en una posibilidad real cuando el Senado no logró condenar a Trump el sábado después del juicio político más corto en la historia presidencial.



Trump fue acusado por segunda vez sin precedentes en enero en la Cámara por una votación de 232-197, con 10 republicanos uniéndose a los demócratas en su contra.



Fue declarado culpable por la Cámara de Representantes dominada por los demócratas por un cargo de incitación por instar a sus partidarios a "luchar como el infierno" antes de que atacaran el Capitolio el 6 de enero y trataran de evitar la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.



Si el Senado también hubiera votado a favor de condenar a Trump, entonces se le podría haber prohibido volver a postularse. Sin embargo, solo siete republicanos votaron a favor de condenar junto con los 50 demócratas el 13 de febrero, 10 menos de la mayoría de dos tercios necesaria para encontrar culpable al ex presidente.



Según la Constitución, "el proceso en los casos de juicio político no se extenderá más allá de la destitución del cargo y la inhabilitación para ocupar y disfrutar de cualquier cargo de honor, confianza o lucro en los Estados Unidos".



Solo a tres funcionarios electos, los ex jueces federales West Humphreys, Robert Archibald y Thomas Porteous, se les ha prohibido permanentemente ocupar cargos futuros en la historia de Estados Unidos.



La Constitución no especifica si el voto para descalificar necesita una supermayoría, pero el Senado ha utilizado en el pasado una mayoría simple para la descalificación.



Antes de que comenzara el juicio político, 45 de los 50 senadores republicanos votaron que no era constitucional y que no debería seguir adelante, lo que hacía que fuera una posibilidad remota alcanzar los dos tercios necesarios para condenar.



Si bien las elecciones presidenciales de 2024 están muy lejos, Trump sigue siendo la figura más popular en su partido, y el 42 por ciento de los republicanos dicen que votarían por él en cuatro años, según una encuesta de Politico / Morning Consult.



Esto se redujo del 54 por ciento a raíz de los disturbios del Capitolio, pero aún lo puso por delante de otros candidatos potenciales, como Mike Pence con el 16 por ciento, Donald Trump Jr. con el 6 por ciento, Ted cruz con el seis por ciento, seis por ciento también para Mitt Romney y un cinco por ciento para Nikki Haley.