Puerto Marqués: Fue por comida a la cocina comunitaria, regresó con silla de ruedas para su hija

Con la preocupación latente por el estado de salud de su hija menor Ruth Hernández Salinas, la crisis sanitaria por Covid-19, sin trabajo... por el desplome turístico; Guadalupe Salinas acudió este miércoles a la cancha de Puerto Marqués, en donde fue instalada desde hace tres semanas, una de las 28 Cocinas Comunitarias del gobierno de Acapulco.

“Como aquí está la directora del DIF, (Marichuy), uno de mis vecinos me dijo que le pidiera a ella ayuda, que de por sí ellos donan a la gente cosas y sobre todo a los niños con discapacidad, es por ello que le pedí la silla de ruedas para mi hija, pero no estaba tan segura que me la fueran a dar porque ya he tenido otras experiencias", relató Guadalupe Salinas, mientras empujaba el aparato color azul cielo, de dos ruedas, camino a su casa. Lloraba de la emoción.