’¡Pues aguántese, cabrón!, dice ex DT del Tri a futbolistas de Liga MX

+Sale en defensa del polémico trabajo arbitral



+’Me costó tiempo recapacitar y concluir lo que le estoy diciendo, pero así debe ser’, reconoce el estratega de 76 años



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).-Históricamente son polémicas las decisiones arbitrales en el mundo. Eso que llaman algunos el lado oscuro de los hombres de negro. Manuel Lapuente, quien en su larga trayectoria dirigió a varios equipos, incluidos los Ratones Verdes –campeones con él en la Copa Confederaciones 1999–, opinó que la calidad de juego en la Liga Mx ’mejorará sustancialmente’ si el futbolista respeta el trabajo del árbitro. Si, analizó, no ’simula ni dramatiza’ y «deja de quejarse de todo y contra todo’,



Y, arengó, en declaraciones que son espejo del folclórico balompié mexicano:



’Si cometiste la falta, ¡pues aguántese, cabrón!’



Invitó:



’Nada de esconderse o protestar; eso no es bueno’.



Tras disputarse las primeras cinco fechas del torneo Guardianes 2020, las críticas hacia la labor de los silbantes van en ascenso. Las más fuertes ocurrieron al término del choque entre Toluca y Tigres, cuando los técnicos José Manuel de la Torre y Ricardo Ferretti reprobaron las fallas, las visitas a la pantalla del VAR y el desempeño en general de Jorge Isaac Rojas.



Reflexionó, Manolo, como es conocido el estratega, de 76 años de edad:



’Al silbante hay que ayudarlo dejando que haga lo suyo. El jugador debe entrar a la cancha con la idea bien asimilada y diciéndose: ‘con el árbitro no quiero nada’’.



Reconoció:



’Me costó tiempo recapacitar y concluir lo que le estoy diciendo, pero así debe ser. No obstante, los errores seguirán dándose porque son humanos.’



Aseguró que los entrenadores deberían poner el ejemplo y, sobre todo, inculcar sin fatiga entre sus pupilos el respeto hacia el trabajo del juez central. ’Ser más comprensivos. Porque este personaje está en medio de todos y ¡todos contra él!: los dos equipos, el público, los comentaristas. Considero que son honestos, pero no perfectos y se seguirán equivocando.’



Insistió en lo vulnerable de su posición, incluso con el videoarbitraje.



’El VAR ayuda. Aunque, en efecto, algunos se están aprovechando y recurren excesivamente a esa herramienta. Hay fines de semana que uno dice ‘ahora sí se pasaron de la raya’, pero la mayoría de las veces no es así.’



Desmenuzó, el ex timonel de equipos como América, Tigres, Cruz Azul y Puebla:



’Sin embargo, ni el jugador ni el técnico debe cuestionarlos al tú por tú, ¡no puede ser así! Hay que enderezar el camino y sin duda redundará en mejores partidos, más lucidores.’



A pesar de la pandemia, Lapuente estimó que la Liga Mx es fuerte y el torneo, según él, va bien.



’Hay que seguir respetando los protocolos sanitarios y cuidarnos mucho. No es una liga blandengue, y el técnico aquí y en China siempre está bajo intensa presión, haya o no descenso. Ya vimos un par de ceses (Rafael Puente Jr y Luis Fernando Tena), entonces que nadie afloje, hay que trabajar a tope.’



Dijo no estar sorprendido de que el modesto Querétaro, dirigido por Alex Diego, el timonel más joven del circuito, haya vencido a Cruz Azul y al América –dos de los cuatro equipos más populares del balompié local, con Chivas y Pumas– .



’Seguramente Alex induce a sus jugadores a que sean profesionales, que hagan los movimientos que él indica y les deja margen para cierta creatividad’, concluyó.



(Con información del diario La Jornada. Foto, cortesía de Jam Media)