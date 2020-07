Putin dice Armada rusa recibirá armas hipersónicas para ataques nucleares

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo el domingo que la Armada de Rusia recibirá armas hipersónicas para ataques nucleares y drones nucleares submarinos, que el Ministerio de Defensa dijo están en la etapa final de pruebas.



Putin, quien dice que no quiere iniciar una carrera armamentista, suele hablar de una nueva generación de armas nucleares rusas que afirma son inigualables y pueden alcanzar casi cualquier lugar del mundo. Algunos expertos occidentales han puesto en duda su nivel de avance.



Las armas, algunas de las cuales aún no han sido desarrolladas, incluyen el dron nuclear submarino Poseidón, diseñado para ser transportado en submarinos, y el misil crucero hipersónico Tsirkon, que puede ser desplegado desde navíos en superficie.



La combinación de velocidad, maniobrabilidad y altitud de los misiles hipersónicos, capaces de viajar a más de cinco veces la velocidad del sonido, los hace difíciles de rastrear e interceptar.



Hablando durante un desfile militar anual en San Petersburgo en el que se muestran los mejores buques, submarinos nucleares y a la aviación naval de Rusia, Putin dijo que las capacidades de la Armada estaban creciendo y que se le entregarían 40 nuevos barcos este año.



No detalló cuando se entregarías las nuevas armas hipersónicas, pero sugirió que el día se acerca.



"El despliegue generalizado de tecnologías digitales avanzadas que no tienen igual en el mundo, incluidos sistemas de ataque hipersónicos y drones submarinos, dará a la flota ventajas únicas y aumentará las capacidades de combate", dijo Putin.



En un comunicado separado divulgado a través de las agencias de noticias rusas, el Ministerio de Defensa dijo que se están realizando pruebas del Belgorod, el primer submarino capaz de transportar drones Poseidón, y que los ensayos de los sistemas de armas ya están casi completos.



