¿Qué aprendieron los expertos de la OMS en su visita a Wuhan, la zona cero del COVID-19?

Un equipo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) abandonó este miércoles China tras haber obtenido nuevos datos sobre los orígenes de la pandemia de COVID-19 que ha causado la muerte de más de 2.3 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, las principales preguntas aún continúan sin respuesta.



La visita de los expertos de la OMS fue políticamente delicada para China -que está preocupada por las acusaciones de que no manejó el brote inicial de forma adecuada- y ha sido seguida de cerca en todo el mundo.



Peter Daszak, miembro del equipo de expertos, se mostró optimista al llegar al aeropuerto al final del viaje de cuatro semanas a la ciudad central china de Wuhan, donde se detectaron los primeros casos de COVID-19 en diciembre de 2019.



"Tenemos pistas claras sobre cuáles deben ser los siguientes pasos", dijo Daszak. "Sabemos mucho más después del trabajo realizado".



Las principales conclusiones del equipo parecían confirmar lo que la mayoría de los investigadores ya habían conjeturado sobre el virus. No se esperaba que la visita permitiera determinar definitivamente el origen de la pandemia, una tarea que, según otros, podría llevar años.



Aquí te dejamos un vistazo a las teorías que el equipo exploró durante su visita a Wuhan.



Murciélagos

La misión a Wuhan no cambió una teoría sobre la procedencia del virus. Los científicos creen que los murciélagos son los portadores más probables, y que estos lo transmitieron a otro animal, que a su vez lo transmitió a los humanos. Aunque hay otras posibilidades -un murciélago podría haber infectado directamente a un humano, por ejemplo-, la vía a través de un segundo animal sigue siendo la hipótesis más probable, según el equipo de la OMS y sus homólogos chinos. La cuestión ahora es qué animal y dónde.



Mercado de mariscos

El mercado de mariscos de Huanan, donde se produjo un cúmulo de casos al principio del brote, fue inicialmente sospechoso de ser el lugar donde se infectó la gente por primera vez. El descubrimiento de casos anteriores ha descartado prácticamente esta teoría, pero los investigadores siguen queriendo averiguar cómo se produjo este primer grupo.



El mercado vendía principalmente mariscos congelados, pero también animales domésticos. Eso incluía conejos (que se sabe que son susceptibles al virus), ratas de bambú y tejones hurones (que se sospecha también son susceptibles).



En la conferencia de prensa de clausura de la misión de la OMS el martes, un miembro del equipo dijo que algunos de estos animales han sido rastreados hasta granjas o comercios en regiones que albergan murciélagos portadores de los coronavirus.



El virus también podría haber sido introducido en el mercado por una persona infectada. Las autoridades sanitarias chinas señalan que solo las superficies del mercado dieron positivo al virus, y no los productos animales. Un funcionario chino dijo el martes que parece que hubo casos en otros lugares de Wuhan en torno a la misma época que el grupo del mercado, por lo que la transferencia del virus de los animales a los seres humanos podría haber ocurrido en otro lugar.



Laboratorio

La conclusión de los expertos chinos e internacionales fue que es extremadamente improbable que el virus se filtrara desde el Instituto de Virología de Wuhan, un laboratorio con una amplia colección de muestras de virus. El expresidente de Estados Unidos Donald Trump y funcionarios de su administración fueron algunos de los que hicieron circular esa posibilidad -lo que provocó airados desmentidos por parte de China-. La mayoría de los expertos son escépticos de esta teoría desde hace tiempo.



Al hacer su determinación, el equipo dijo que tales filtraciones son extremadamente raras y que no hay evidencia de que el virus existiera en ese laboratorio o en cualquier otro laboratorio en cualquier parte del mundo cuando comenzó la pandemia. También revisó los protocolos de seguridad del Instituto, lo que llevó al equipo a concluir que "era muy improbable que algo pudiera escaparse de un lugar así", señaló el jefe del equipo de la OMS, Peter Ben Embarek.



Comida congelada

La investigación conjunta dejó abierta la posibilidad de que el virus pudiera haberse propagado a los seres humanos a través de los productos alimenticios congelados, lo que significa una pequeña sorpresa, ya que los expertos extranjeros han restado importancia al riesgo.



Es una teoría que ha sido ampliamente promovida por las autoridades chinas, que han detectado el virus en los envases de alimentos congelados importados y lo han aprovechado para sugerir que el virus podría haber llegado a China desde el extranjero.



Marion Koopmans, miembro del equipo de la OMS, señaló que esta teoría sigue sin responder a la cuestión de la procedencia del virus. "No es la cadena de frío por sí misma, eso no puede ser", destacó en el aeropuerto. "El virus tiene que venir de alguna parte".



Datos

La misión se ha visto acosada por preguntas sobre el grado de libertad que China daría a los investigadores para visitar los lugares y hablar con las personas que quisieran. Al final, el equipo de expertos parecía satisfecho con los acuerdos, al menos en sus comentarios públicos. Thea Koelsen Fischer, miembro del equipo, dijo que no pudo ver los datos en bruto y que tuvo que basarse en un análisis de los datos que le presentaron las autoridades. Pero comentó que eso sería así en la mayoría de los países.