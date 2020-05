La ambición política no respeta espacio ni tiempo. Todo momento es oportuno para actuar, sin importar la situación que se viva.



En el ámbito político es algo común ese razonamiento.



Por eso la pregunta es simple: qué buscan algunos de los ex secretarios de Salud en esta contingencia. Serán simples reflectores, nuevos espacios dentro de la actual estructura del gobierno federal, redimensionar sus carreras o tal vez les gustaría estar sentados en el sitio de Jorge Alcocer o siquiera de López-Gatell.



Y es que no se tiene noticias de que alguno de ellos, hubiese alzado la mano para sumarse a la estrategia gubernamental, pero si aprovechan las trincheras de la comunicación para lanzar críticas al por mayor sobre la estrategia gubernamental.



José Ramón Narro y Salomón Chertorivsky, secretarios de Salud emergentes (no iniciaron en esa gestión) en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, respectivamente, son los principales críticos a la forma como viene operando el gobierno federal en esta crisis sanitaria.



Ambos dirigen sus dardos a los métodos operados por el actual gobierno, sin proponer programas acordes, según su óptica. Reclaman, buscan y aceptan espacios en los medios, para enmendar errores o borrar agravios de su pasado.



Salomón y José Ramón son opositores al actual gobierno y desde sus trincheras cumplen con sus respectivos papeles, aunque ninguno de los dos guarde actualmente militancia partidista.



Establecen el desmantelamiento del sector salud, aunque Narro no dice nada sobre los más de 300 hospitales sin concluir el sexenio pasado.



Ambos traen una terrible frustración, al quedar marginados de sus intentos de proseguir con su carrera política, ya que Salomón no alcanzó su propósito de competir como candidato al gobierno de la Ciudad de México y José Ramón se quedó corto en su pretendida candidatura presidencial y su aspiración para dirigir al PRI.



Después de su paso por la secretaría de Salud, Narro perdió la brújula, fue acelerado en su intención de dirigir a un partido, cuya estructura desconoce y se quedó con las ganas de continuar con una carrera política que parece terminada.



Sin embargo, dentro de la actual crisis sanitaria algunos de los ex secretarios de Salud han sido requeridos por los medios para expresar su opinión sobre la situación y la forma en que está operando la emergencia el gobierno del Presidente López Obrador, siendo Salomón Y Narro los que se cuelgan de los mismos.



Es cierto que Julio Frenk y José Ángel Córdova han externado sus opiniones que no han sido tampoco nada favorable para la presente administración, pero nada comparable al fuego desatado por los otros dos.



Personajes como José Antonio González Fernández, Mercedes Juan y hasta Guillermo Soberón, también fungieron como secretarios, al igual que Juan Ramón de la Fuente, único de los ex secretarios que fue contagiado con el virus.



*****



Esperando la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre su periodo de gobierno de dos o cinco años, la que, dijo, acatará de conformidad, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, continúa cumpliendo con sus promesas de campaña. El viernes se realizó un cateo en la casa del ex gobernador Francisco ’Kiko’ Vega de Lamadrid, luego de que éste se ha negado a comparecer ante los requerimientos de la Fiscalía General del Estado, para aclarar las acusaciones que hay en su contra por supuesta malversación de fondos. Bonilla Valdez consideró que llegó el momento en el que ’Kiko’ Vega debe rendir cuentas. También hay una denuncia en contra de la esposa de ’Kiko’, Brenda Ruacho, por el mismo motivo.



