¡QUE COMIENCE LOS ENLACES EN EDOMEX Y SUS ESTRATEGIAS AL 2021!

Lucios Seneca Cuando muy elevado la fortuna que haya puesto a un hombre siempre necesita un amigo. El hombre más poderoso es el que es dueño de sí mismo.



Dieter: el estudio de la disciplina, vale poner énfasis en la enseñanza de la Ciencia Política en la lógica del conocimiento. Hay que enseñar a pensar lógica y sistemáticamente. Lo que equivale a enseñar a diferenciar en lo conceptual entre niveles de abstracción, categorías, diferencias de grado, etc. Saber diferenciar hace la diferencia entre un interesado y un estudioso de la política. Reside en sustituir la cultura de la opinión por la cultura del argumento. el ajedrez político dependerá de muchas variables de conducta y estado de ánimo de la población liquida con sus abanderados territoriales con identidad .



Elecciones polarizadas y las masas apáticas 2021 el director de aduanas Horacio Duarte Olivares y Enrique Vargas del Villar presidente municipal de Huixquilucan en el escenario de poderes y las posibles coaliciones al 2023, todo esto dependerá del ajedrez del 2021. El centralismo de poder de un solo grupo Atlacomulco con sus senadores y diputados federales que hacen escaramuzas al no comprender que la estocada de salvación o de muerte política en el 2021. La alternativa posarse al nuevo poder presidencial o ser competitiva. La operación política en el norte de su líder Manlio Flavio Beltrones, Darán pelea los gobernadores de Coahuila (Miguel Ángel Riquelme) y de Sonora (Claudia Pavlovich) sí están dispuestos a dar la lucha como opositores. Otros, como los de Guerrero (Héctor Astudillo) y Oaxaca (Alejandro Murat) ya entregaron la plaza y están jugando muy cerquita de AMLO. El PRI llegará dividido a las elecciones de 2021 por actos del pasado y su terquedad de poner a fines y simuladores de la clase de elite enviciada sin bases sociales. Seguirá cayéndose a pedazos. Acabará convertido en un partidito parecido al Verde: medrando de las migajas que le aviente el partido dominante por apoyarlo.



Agazapado está su círculo cercano como los Peña, los Nuño, Luis Miranda Nava ,Alfredo castillo, secretarios del Edomex con Alfredo de mazo en la palestra de ser plurinominales , los Videgaray, los Romero Deschamps, el Froilán García y los Patricio Ballados. descendiente de políticos dé extracción priista y cercano al presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray, Emilio Lozoya Austin fue el Golden Boy del sexenio peñista por su meteórica carrera por organismos financieros nacionales e internacionales, como el Banco de México, el Banco Interamericano de Desarrollo y por su aportación a la campaña electoral presidencial en 2012; Jesús Lozoya Solís, es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho, derivado del caso Odebrecht . Sé lo consiguen por haber cometido tantos actos de corrupción con toda impunidad. Y los decentes de ese partido pagan su omisión ante el poder, solo un sexenio basto para dislocar un PRI. Las acciones se verán a tratar de salvarse a esa conducta de saqueo e impunidad en cada región del país de esa elite política. Las cúpulas se acomodaran en diputaciones federales, locales para subsistir al nuevo modelo de poder. En líneas no hay nada para nadie, dependerán del estado de ánimo de la población, La economía, La seguridad y el trabajo de una población más informada. ¡ una elección atípica que permite su reposicionamiento o su cadalso, un PRI , observador e implementando su estrategia de sobrevivencia.



UN MORENA QUE NO CUAJA A LA ENCOMIENDA DE TENER CUERPO: Los bandazos de Alfonso Ramírez que le quedo chico el traje ante tantas tribus de morena e intereses supra espaciales de cada territorito local. La auditoría a Yeidckol Polevnsky es una cortina de humo de Alfonso Ramírez Cuéllar para evitar la elección de dirigentes de Morena: Alejandro Rojas Díaz Durán operador de RICARDO Monreal. EL PRIMOR DEL EDOMEX EN SU LÍNEA(2021 SER BISAGRA DE PODER Y ACUERDO ) Y CUIDADO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUIXQUILUCAN DONDE HABITAN LOS GOLDEN BOY : Los municipios con mayor percepción de inseguridad, según Massive Caller, se encuentra en el cenit Ecatepec, gobernado por Fernando Vilchis Contreras, pero también por allí aparecen Chimalhuacán donde gobierna el antorchista Jesús Tolentino Román Bojórquez; Tultitlán, Nicolás Romero, Naucalpan(PATY DURAN ) y Nezahualcóyotl(HUGO DE LA ROSA ) gobernados por Elena García Martínez, Armando Navarrete López.



La coyuntura y circunstancia en Acción Nacional va en la búsqueda de recuperar terreno en el valle de México, no ceder nada y prepararse con mucha responsabilidad para enfrentar las elecciones, que serán las más importantes en los últimos años. Para eso el Comité Directivo Estatal, que preside Jorge Inzunza Armas dividió la entidad en 22 regiones y designó a cuadros destacados para hacer el trabajo político que culminará en el proceso de selección de candidatos y las elecciones. EJEMPLO : REGIÓN 18, CABECERA ACOLMAN, HÉCTOR QUEZADA QUEZADA. Municipios: Acolman, Axapusco, Chiautla, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, San Martin de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán y Tepetlaxtoc. REGIÓN 19, CABECERA TEXCOCO, GABINO JASSO AGUIRRE. Municipios Atenco, Chiconcuac, Texcoco, Tezoyuca y Ecatepec de Morelos. SOMOS TODOS EL VALLE DE MEXICO



El eje de acciones y actitudes sean dos variables la seguridad y el empleo: Desempleo: de acuerdo al INEGI la tasa de subocupación en el país es del 8.7 %, lo cual quiere decir que son personas que tienen trabajo, pero requieren otra opción, ya sea porque tienen más tiempo que ofertar o porque no les alcanza el dinero que ganan. En el Estado de México la tasa de subempleo al iniciar el año alcanzaba el 6.8 %, aunque para este momento el indicador debe ser más alto. El desempleo es uno de los problemas más graves que enfrenta en este momento el Estado de México y el país, el más de millón de plazas formales que se perdieron en dos meses y medio en el ámbito nacional y los casi 60 mil que ya desaparecieron en el estatal.



LA CARTA A LA RENTABILIDAD POLÍTICA DE MORENA: EL OBJETIVO ES MANTENER EL CONGRESO FEDERAL DE MAYORÍA DE LA COALICIÓN (MORENA, PT, PVEM Y PARTIDOS SATÉLITES), la pandemia del Coronavirus 19 y una política equivocada en materia económica, sobre todo de inversión pública por parte del gobierno federal, son causa de que 1 millón trabajadores perdieran su empleo este mismo año. El FMI estima, tan solo en este año, se perderán cerca de tres millones de empleos, tanto en el sector formal como el informal, lo que generará más pobreza en la población mexicana. El Banco Mundial (BM) aprobó un préstamo por 1,000 millones de dólares al gobierno de México para apuntalar las políticas de financiamiento para el desarrollo. ’El crédito del Banco Mundial servirá para impulsar los esfuerzos de inclusión financiera, en particular el de jóvenes de 15 a 17 años’.



El ritmo de aprendizaje (innovación) no solo es el determinante más importante para los aumentos en los niveles de vida, sino que el ritmo mismo es, casi con toda seguridad, parcialmente, si no totalmente, endógeno. La velocidad del progreso ha sido notablemente distinta tanto a lo largo del tiempo como entre los países, y aunque quizá no seamos capaces de explicar toda esta variación, queda claro que las políticas gubernamentales han tenido su papel.



El aprendizaje se ve afectado por el medio ambiente económico y social, y por la estructura de la economía, así como por las inversiones públicas y privadas dirigidas a la investigación y la educación. El hecho de que existan elevadas correlaciones respecto a los aumentos de la productividad entre las industrias, las empresas y las funciones al interior de las empresas sugiere que puede haber factores comunes (factores ambientales, inversiones públicas) que tienen efectos sistémicos o efectos indirectos importantes de un aprendiz/innovador hacia otros. En MÉXICO COMPRAR POLÍTICOS ES TAN FÁCIL como comprar un refresco: EDGAR... https://youtu.be/qFEhFN2hS0w a través de @YouTube