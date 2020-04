¡Que conste,.. son reflexiones!

EL CORONAVIRUS ARRASA POR IGUAL A RICOS Y POBRES…

LA MUERTE IGUALA.







Hay ocasiones en que el dogmatismo y la intolerancia engañan los sentidos, provocan los odios y generan las violencias. No entendemos que no entendemos, es como el camino de los ciegos, al tanteo y buscando por los intereses personales y no los intereses sociales. Muchos me podrán decir que lo que importa a la gente son ellos y sus seres queridos y es la verdad, pero para protegerles hay que implantar acciones que sean buenas para la mayoría no para la minoría. Hace algunos años, entendimos las razones por las que se generaba el rescate de bancos y banqueros, se jodió a todos los jodidos y se rescataba a los que nos jodieron, se logró por parte de las políticas neoliberales y del control financiero internacional hacer de los negocios privados los adeudos sociales que seguimos pagando con sangre sudor y lágrimas. Recordemos y recordamos cómo perdimos propiedades y ahorros todos los clasemedieros y de cómo, por años, sufrimos para salir nuevamente adelante y se nos olvidan las razones y los actos criminales que nos impusieron los banqueros y los grandes capitalistas, y de ahí, Zedillo con la aprobación de Estados Unidos deja el poder a un gato, empleado de la refresquera mayor en el mundo, la ’caca-cola’ e imponen a Vicente Fox para dizque, con el apoyo mayoritario llevar a un pillo al poder que siendo un gran capitalista lo primero que hizo fue el de ’expropiar’ los ingenios azucareros para impulsar la fabricación de azúcar que necesitaban las refresqueras y bueno, ahí están las consecuencias con un país lleno de gordos, diabéticos y enfermos, y además nos daba aquella ’ejemplar’ forma de robar a sus propios cuates, cuando se descubrían las transas del grupo: los ’Amigos de Fox’ y por ello recuerdo que desde antes, mucho antes de que se iniciara el proceso electoral en México, muchos importantes funcionarios de ’Bandamex’ y de otros bancos se juntaban con el entonces gobernador panista de Guanajuato para llevarle recursos y apoyos para su campaña adelantada y muchos explicaron que el famoso escándalo en la fuga de ’El Chapo’, en el penal Puerta grande, se pactó con el presidente Fox y su gente a cambio de importantes aportaciones de recursos, cosa que jamás se investigó y por eso mismo no se debe olvidar que el intento de joder a AMLO en los tiempos del foxismo se vieron frustrados gracias a que la gente se dio cuenta de que era una maniobra para joderlo, y no existían más que pretextos inventados para darle la puntilla y se frustraron y jodieron y ahora ya no tienen muchos recursos para continuar jodiendo, más que las escandalosas declaraciones que tienen como objetivo el garantizar sus intereses no importando los intereses de la mayoría. A lo mejor no es el mayor programa de salvamento a los miembros del infelizaje. Pero sin duda, es el primer intento real después de años en que se atiene a los jodidos y no a los ricachones que siempre han gozado de apoyos, prebendas, contratos y negocios con los fondos del gobierno y las concesiones que les dan, haciendo los negocios privados con los bienes públicos y ahora como que se les termina la chiche, y pues no hay becerro que no brame para cuando quiere mamar…



Hay en el país más de dos millones de micros y pequeños empresarios, y esos no están representados por los grupos de los llamados CCE o de las agrupaciones empresariales donde abundan ’empresarios sin empresas’ y hacen labor política y labores de ’coyotaje’ para vender, como lo hicieran en Oaxaca, medicamentos chafas al amparo del poder que, por cierto, es un ex gobernador ligado a AMLO y al que no lo han tocado ni con el pétalo de una investigación, ni a él ni a su compadre y socio Jorge el coco Castillo y al ex dirigente del CCE, que ahora tiene a varios ’morenistas’ en el poder, así es el dinero y lo que hacen para golpear a un político como AMLO. Lo infiltran con funcionarios que fallan y solamente roban y hacen negocios.



Muchos dicen que los ’empresarios están encabronados’ contra AMLO y los grandes inversionistas, financieros ligados muchos al ROBAPROA y otros especuladores financieros y comerciantes de nivel siguen apoyando a AMLO y nos preguntamos: ¿Hacen un doble juego?, pues no lo creemos, ellos sí que saben proteger sus intereses y saben que la política de AMLO está controlando la irritación y el encabronamiento de las mayorías y evita las protestas y las rebeliones desde abajo y pues a lo mejor ese es el juego que no aclaran los famosos ’empresarios sin empresas’, que son los que vociferan y braman cuando les quitan las chiches del presupuesto para continuar mamando…



Algunos de mis amigos dejándose llevar por la corriente nos dicen que hay, sin duda, una fuga de admiradores de AMLO que son los clasemedieros, y esto lo habíamos advertido desde hace tiempo en varios comentarios y es lógico, muchos miembros de la clase media baja y media media, pues en el encabronamiento contra los robos, saqueos, corruptelas y cinismo de los políticos anteriores se decidieron a votar para el cambio y olvidaron por ser viscerales, que AMLO siempre dijo que no era un cambio de gobierno, sino un cambio de sistema, y bueno ahí está y por ese camino va, así que no se hagan los sorprendidos.



Ahora hay tiempos, muchos quieren presionar para lograr sus objetivos que no son más que tener apoyos y garantizar sus intereses, no los de los demás, apoyar en este momento a los jodidos es garantizar la paz social y evitar las protestas y las rebeliones y saqueos masivos como se verán en muchos sitios, y esto es básico para garantizar la solidaridad y el apoyo que se requiere para que entre todos salgamos del atolladero y de la crisis. Así que dejemos los berridos y pongámonos a laborar cada quién en lo que debe dando lo que puede. Ese es el camino…



