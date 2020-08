¿Qué derechos viola el cubrebocas?

Demagogia criminal de López-Gatell

Una pregunta para el vocero de la pandemia y subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que no podrá responder debido a su engreimiento y petulancia burocrática, de quien tiene mal de montaña, montado en un ladrillo.



Entiendo que es un médico de buró; que nunca ha curado ni un pulque. De Derecho, ni la más remota idea. Pero, en qué basa su afirmación que el cubrebocas viola los derechos de los mexicanos: ¿está escrito en la Constitución y la Carta de los Derechos Humanos? Ya estuvo suave de manejar la pandemia por ’puntadas’, ’moditos’ y ’creencias’. Necesitamos ciencia y honestidad.



Desde principios del siglo pasado, se conoció la eficacia del uso de cubrebocas, pero el funcionario tiene miedo de hacerlo obligatorio. Si todos, en el mundo, usáramos caretas y cubrebocas, en 6 semanas se acaba el Covid.



Es inmoral que las conferencias de prensa de López-Gatell, las use como foro para una larga lista de ’cuates de Morena’ y burócratas que exhiben su supina experiencia, una inopia de conocimiento y una alarmante negligencia. No proporciona da información para sobrevivir.



El uso político y electoral de la pandemia, es un crimen que recaerá en la Cuarta Transformación, si se mantiene esa tendencia de desinformación y manipulación. Los que perdieron a un familiar o que ven que alguien querido sufre por Covid, difícilmente perdonarán a la burocracia.



PODEROSOS CABALLEROS



CONAGO: La Conago, que preside el gobernador Juan Manuel Carreras, ya no solicitará la renuncia del ’científico’ López Gatell. Quien llegue, será lo mismo. Usarán con fines políticos el semáforo Covid; no proporcionarán cifras exactas de la pandemia; no dará, cuando menos, palabras de apoyo al personal sanitario.



AMELAF: Los laboratorios farmacéuticos, representados por la AMELAF, que dirige Juan de Villafranca, pide a la Cofepris, que preside José Novelo Baeza, como autoridad sanitaria de México, sea la única que emita los registros y autorizaciones como se le exige a la industria farmacéutica nacional, en todas las medicinas que adquirirá la ONU en el mundo, para el consumo mexicano. Esto para garantizar que los fármacos sean útiles en la salud de los mexicanos.



PAGOFÁCIL: Esta empresa, filial de GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, aumentará su presencia en el mercado. Invertirá en nueva tecnología, seguridad, difusión, posicionamiento de marca y en capital humano para poder robustecer su servicio de calidad. Esta opción cuenta con Pagos online, vía mail, en efectivo en más de 24,000 puntos de venta (Seven Eleven, Extra, Farmacias del Ahorro, entre otras), terminal punto de venta, pagos por medio de móvil.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA







BBA-MEXICO: El Instituto de Crédito Oficial, liderado por Carlos García de Quevedo, firmó un acuerdo de financiamiento con BBVA México, que preside Eduardo Osuna, por importe de 100 millones de dólares para financiar empresas y proyectos de inversión que cuenten con la participación de compañías españolas en Latinoamérica, y especialmente en México. Según datos del ICEX, hay 614 empresas españolas instaladas en el país.







