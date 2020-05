¿Qué es el modelo de jornadas laborales 4x10 que se propone en la CDMX?

Jornadas laborales de cuatro días de trabajo por 10 de confinamiento podrían permitir a la Ciudad de México retomar las actividades en oficinas, fábricas y negocios sin provocar un repunte en los contagios de COVID-19, según las autoridades capitalinas.



Este es el modelo que se analiza como parte del proceso para entrar a la ’nueva normalidad’, tras el cierre de todos los negocios y las industrias que no se consideraron vitales durante la contingencia, explicó este jueves José Merino, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP).



’Por supuesto, no es necesariamente aplicable a todos los sectores de la economía y se verá con los empresarios y las distintas cámaras si se puede implementar. En su caso, en qué áreas concretas o incluso en qué zonas geográficas de la ciudad. Eso se definirá junto con ellos’, dijo el funcionario en una videoconferencia de prensa junto con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.



El modelo 4x10 fue elaborado por académicos del Instituto Weizmann de Ciencias de Israel, partiendo de la base de que, ante un contagio en el lugar de trabajo, se pueda tener un margen de hasta cuatro días sin que se presenten los primeros síntomas y la persona se vuelva fuente de otros contagios.



Según el modelo, luego viene un puente de 10 días para que los empleados que asistieron al lugar de trabajo puedan estar en confinamiento, y en caso de que hayan adquirido el virus se reflejen los síntomas.



’Por lo menos, puede ser más, tienes tres días en que te contagias y te vuelves contagioso. Eso implica que tienes una ventanita de tres días para continuar con tus actividades sin poner en riesgo a nadie más’, explicó Merino.



’Por otro lado, pasan por lo menos entre tres y cinco días para desarrollar síntomas, y entonces esto garantiza que, por un lado, si tú trabajas cuatro días, aun cuando te infectes, no vas a contagiar a nadie, estos son los cuatro días de trabajo. Los 10 días de descanso lo que garantizan es que en ese trayecto desarrollas los síntomas para evidenciar, en su caso, si es que te contagiaste’.



El funcionario dio esta explicación un día después de que el gobierno capitalino hiciera público el plan para el regreso paulatino a las actividades económicas y sociales en la CDMX. Dicho plan prevé que las actividades no esenciales sigan suspendidas cuando menos hasta el próximo 15 de junio.



Expansión Política