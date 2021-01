QUE ES LO QUE QUIERE EL CIUDADANO ANTE LA POCA CULTURA DE LA LECTURA

La crisis y sus conceptos de política como forma de gobierno a través de la democracia, en el 2021 .las fuerzas políticas en la búsqueda de electores, otros en consolidarse como partidos nacionales y surcar la obtención de votantes de un sistema de partidos políticos, lo arbitro INE, unos para sostenerse como partidos políticos. La incertidumbre de una población de consumo y la sociedad liquida y del estado de ánimo en este proceso intermedio en el 2021.



El sistema que se resiste a cambiar a las nuevas reglas de transición publica con su argamasa de muchos problemas multifactoriales, algunos con raíces tan profundas que ya se hacen cotidianos, un ejemplo es la corrupción que esta institucionalizada, y a pesar que existan figuras políticas que digan que le han declarado la guerra y están limpiando al gobierno , la realidad es que sólo se cambian las formas de poder de una clase política de dos vertientes kakistocratas y Oclocracia, esto es, de ser empleado del viejo sistema ahora es empleador con sus traumas con su ineficiencia .



La incertidumbre, el temor y miedo por una pandemia del Covid-19 ha transformado las conductas de la población, temores, miedo de la incertidumbre diaria de poder hacer su vida diaria. En el escenario moderno, donde la lucha contra los temores ha acabado convirtiéndose en una tarea para toda la vida, mientras que los peligros desencadenantes de esos miedos han pasado a considerarse compañeros permanentes e inseparables de la vida humana. Tenemos que indagar nuestros temores con un extraordinario sentido crítico o, de lo contrario, terminaremos siendo sus rehenes, engullidos y manipulados por esos monstruos en la sombra que parecen surgir por dondequiera.



La inteligencia se demuestra en diversos ámbitos de la vida, no únicamente en lo intelectual. La inteligencia es, sin duda, uno de los conceptos más polémicos de todos los que pueden aplicarse a un ser humano. Por mucho tiempo se le relacionó casi exclusivamente con el ámbito intelectual y, por consecuencia, ser inteligente significaba ser destacado en el ejercicio de las ciencias, en la resolución de problemas abstractos e incluso en la especulación metafísica de ciertas cuestiones.



’Con el tiempo, sin embargo, esa definición ha cambiado, y la inteligencia se ha asociado también con la comprensión de las emociones, con el sentido artístico, con la creatividad y, en última instancia, con vivir bien. Sea como fuere, lo único que parece claro es que la inteligencia no está compuesta de una sola materia sino de varias, y es en este sentido que compartimos ahora una breve lista de cinco rasgos que apuntan hacia conductas muy específicas, todas en relación con esa variedad de perspectivas desde las cuales puede decirse que una persona es inteligente. Las personas inteligentes no culpan a otras por sus errores asumir una responsabilidad es una de las primeras muestras de inteligencia y madurez emocional en un individuo, especialmente cuando eso implica reconocer un error cometido y sus consecuencias. Y esto no sólo por razones de convivencia social, sino también por un rasgo de comportamiento muy definido: reconocer un error también hace posible aprender de él para no cometerlo de nuevo. Las personas inteligentes reconocen su propia ignorancia. En psicología está conceptualizado un fenómeno conocido como ’efecto Dunning–Kruger’, el cual, grosso modo, consiste en que un individuo se cree mejor que los demás por una ilusión cognitiva.



Los psicólogos que desarrollaron esta idea, David Dunning y Justin Kruger, notaron que ciertas personas poseen un sesgo psicológico que les impide reconocer su propia incompetencia en cierto ámbito, reconocer la habilidad superior de otros en lo mismo y, finalmente, les otorga una confianza excesiva para desenvolverse en la disciplina que ignoran. Puede parecer un tanto paradójico, pero ser inteligente comienza por reconocer la propia ignorancia. Dunning–Kruger .Las personas inteligentes no reaccionan con enojo o agresión las conductas agresivas y su relación con la inteligencia ha sido un tema ampliamente estudiado por las ciencias cognitivas. Por ejemplo, un estudio de investigadores de la Universidad de Michigan encontró un vínculo entre un bajo coeficiente intelectual y la inclinación a reaccionar con ira ante ciertas situaciones, lo cual a su vez parece dar pie a un círculo vicioso, pues en ese mismo estudio se observó que, en niños de 8 años, la agresividad obstaculiza el desarrollo de la inteligencia.



Las personas inteligentes entienden las emociones de otros en años recientes el concepto de ’inteligencia emocional’ ha ganado presencia en la literatura especializada e incluso en artículos de difusión. Ser inteligente es también entienden las emociones de otros, entender nuestras emociones y las de los demás, y no sólo desde un punto de vista discursivo o conductual sino también anatómico y aun evolutivo, pues la habilidad empática (’ponerse en los zapatos del otro’, como se dice coloquialmente) está relacionada directamente con el desarrollo de las regiones del cerebro encargadas del procesamiento de las emociones, como el córtex cerebral y el sistema límbico. Las personas inteligentes no piensan que son mejores que los demás los prejuicios son signos inequívocos de falta de inteligencia.



En psicología se conoce bien el efecto de compensación mediante el cual un individuo busca sobreponerse a su propia inseguridad creyéndose mejor que otros. Por ejemplo, en una investigación de la Universidad Block de Ontario se encontró una relación entre personas con un bajo coeficiente intelectual y posturas como la homofobia, el racismo o la aprobación de castigos severos. ¿Qué te parece? ¿Crees, como nosotros, que la inteligencia auténtica se distingue por estar orientada a tener una mejor vida, ser más solidario con los demás y cuidarte mejor? No dejes de compartirnos tu opinión en la sección de comentarios de esta nota. Los grupos de poder agazapados ante la acción de líneas de poder del ejecutivo. Los actos de algunos más corruptas que otras, más descaradas o más discretas, pero lo que realmente pudre a este país es la impunidad. El hecho de saber que puedes cometer grandes crímenes y no pasa nada al amparo de ese poder emanado a través de la democracia. Las cúpulas se acomodaran en diputaciones federales, locales para subsistir al nuevo modelo de poder un PRI sin argumento de base a causa del error del actuar. El poder del dinero sin pueblo. La propuesta de cambio a una sociedad con esperanza en el 2018, donde los hechos en la percepción social no son así. Ni fanatismo, ni servilismo, si a la razón por un país de todos.



’La economía de consumo depende de la producción de consumidores y los consumidores que hay que producir para el consumo de productos ‘contra el miedo’ tienen que estar atemorizados y asustados, al tiempo que esperanzados de que los peligros que tanto temen puedan ser forzados a retirarse y de que ellos mismos sean capaces de obligarlos a tal cosa, con la ayuda pagada de su bolsillo, obviamente’ Zygmunt Bauman.



’Las personas suelen actuar de manera ofensiva por ignorancia o por condicionamientos personales en lugar de por un odio intrínseco, será liberador para nosotros. Son ellas mismas las víctimas de sus ideas y de una programación sociocultural inculcada que ni siquiera se han planteado.