¿Qué es un virus? ¿Es un ser vivo o no?

Los virus son los más pequeños entre los temas de la biología, aunque los estudiosos no están seguros de que puedan ser incluidos entre los verdaderos seres vivos. Debido a su estructura extremadamente simple y a su pequeño tamaño, sólo fueron descubiertos a finales del siglo XIX. Sus dimensiones van de 28 a 200 nanómetros (mil millonésimas de metro), por lo que sólo son visibles bajo un microscopio electrónico.



Ser o no ser (vivo)

El aspecto esencial de su biología es que carecen de ciertas propiedades de otros reinos de la vida; no tienen una vida autónoma, ni son capaces de transformar los alimentos a través del metabolismo o de reproducirse. Es decir, necesitan otras células, desde bacterias hasta arqueas y eucariotas, en las que entran por diferentes métodos: por eso se les llama parásitos obligatorios.



Parásitos simples

A diferencia de los seres vivos, los virus no están hechos de células reales y por lo tanto no tienen el citoplasma y los orgánulos celulares típicos de los eucariontes (plantas, animales y hongos). En particular, carecen de ribosomas, los pequeños componentes celulares que producen proteínas. Su estructura básica es muy simple: consisten en una envoltura de proteínas (la cápside) que encierra el material genético, es decir, los ácidos nucleicos o ARN. Algunos también tienen un manto (o pericápita) que los envuelve, y se llaman virus recubiertos. Estos virus contienen proteínas u otras sustancias en el revestimiento que les ayudan a adherirse a las células que infectan. Otros virus tienen una estructura mucho más compleja, con una cabeza (que contiene el material genético) y una cola, que se adhiere a los huéspedes e inyecta el material genético.



Cómo se propagan

Para reproducirse y luego propagarse, los virus utilizan diversos métodos para penetrar en ellos y utilizar sus cuerpos (en particular el material genético y los ribosomas) para reconstruir las proteínas y el material genético. En la célula afectada, los trozos de virus se recombinan y salen, eventualmente matándola y continuando el ataque a otras células del cuerpo. De esta manera la infección se extiende hasta que todo el cuerpo se enferma.



