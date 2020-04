¿Qué hacemos con el PAN?

Las posturas, declaraciones y denuncias de los panistas parecieran sacados de un cómic. Su evidente intención de desestabilizar al gobierno federal con el poder de su palabra supera cualquier lógica y los hace ver tal como son.





Sus protagonistas siempre en busca de puestos reelección popular y su imposible triunfo en las urnas, deberían ocultarse de por vida ante lo desafortunado de sus declaraciones.





La postura del senador Mauricio Kuri, quien quiere ser gobernador de Querétaro, a pesar de haber nacido en Orizaba, Veracruz; resulta insultante a la inteligencia de los mexicanos al interrumpir la sesión del pleno, cuando se discutían las restricciones al outsourcing en el senado, para dar la voz de alarma sobre un supuesto espionaje en la Sala de Juntas de su partido.





Los aparatos señalados mostraban su inoperancia, ya que no tienen nada que ver con los propios de la actual inteligencia clandestina; sin embargo, su líder nacional culpó al gobierno federal, a Morena y a cualquier persona que tuviera que ver con la Cuarta Transformación.





La realidad, verificada y constatada por los propios panistas surgió cuando una persona, Roberto Patiño, de la empresa de video que trabaja de la Cámara, Indi video, informó que había colocado esos micrófono en 2010 marca AKG Modelo C562CM, por órdenes de los propios panistas, para grabar sus reuniones.





Es decir, los panistas ni siquiera conocen lo que hacen sus antecesores en el lugar en el que se encuentran. Su tarea cotidiana consiste en desgastar a la Cuarta Transformación y, en segundo lugar, tratar de obtener candidaturas como fin en sí mismas, para puestos de elección popular.





Pero estos disparates no son los únicos que realizó el PAN en los últimos días. Vienen más acciones del líder nacional, que inexplicablemente no se saben las causas de que siga haciendo daño a su partido, estando al frente de ese partido.





El muy ilustrado contador Marko Cortés dijo que las bolsas del mundo, incluyendo la de México se vieron afectadas por culpa de la política económica de Andrés Manuel López Obrador y que el alza de dólar, que fue momentánea también se debe a la incapacidad de esta misma persona para gobernador.





Sorpresivas en realidad las declaraciones de Cortés, quien en realidad no deja de sorprender a pesar de estar habituados a sus muy temerarias declaraciones, que sólo mueven a pensar en la estabilidad su salud mental.





Pero su postura al frente del PAN no sólo tiene que ver con sus cercanos que lo mantienen al frente para que personajes como Creel o Romero Hicks, no se desgasten, con esos mismos argumentos, dictados de alturas desconocidas. así, el Acción Nacional en el Congreso se opuso radicalmente a las becas de los jóvenes y a los apoyos de las personas de la tercera edad.





Si a esto sumamos la participación oportunista de algunas panistas en la marcha del Día de la Mujer como Mariana Gomez del Campo, ya no se entiende la postura de un partido que cambia los reflectores de los medios por su endeble ideología, que ellos mismos hacen vulnerable y débil ante al urgencia de aparecer en público.