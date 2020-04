¿Qué haremos al terminar la pandemia?

¿Qué pasará cuando se pueda salir a la calle libremente?

La respuesta nos la da el Director General del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infeccionas de los Estados Unidos, uno de los epidemiólogos con más experiencia y mayor prestigio en la Unión Americana, Anthony Fauci, quien plantea que ’habrá que olvidarse de estrechar las manos y de otras costumbres de saludo, y que eso es, fundamentalmente, lo que nos dejará el Covid-19 después que sea derrotado’.



Seguramente, en casi todas partes, la mayoría de las personas saldrán de sus casas y se irán reinsertando en sus actividades regulares de forma natural, tal vez un poco recelosas de los contactos cercanos. Sin embargo, existen otros grupos de personas que pueden sentirse más afectadas y que podrían experimentar algunos problemas de comunicación principalmente, al volver a salir a la calle, aunque ya no exista la más mínima posibilidad de contagio.



De momento, lo que preocupa a los mexicanos es cómo protegerse de lo que en unos días veremos la gravedad de la crisis sanitaria, jamás visto en la historia reciente. Por un lado, tenemos a un porcentaje significativo de personas se viven preocupándose de lo que acontece en otros países sobre la Pandemia del Covid-19, y también se preocupa, desde luego en menor grado, de lo que escucha, se entera e informa a través de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación, del acontecer del país, particularmente de su comunidad o espacio territorial en el que vive.



El otro porcentaje no tan significativo, pero importante también, tiene características muy peculiares que arguye que la crisis sanitaria no es tal, que es un invento, que es una maniobra del gobierno…por tanto, no acata sugerencias y recomendaciones de la autoridad correspondiente.



De lo cierto es que preocupa ver este fenómeno de crisis sanitaria que sólo habíamos conocido a través de la historia o de alguna película de ciencia ficción. Lo cierto también es que ese tema es nuestra prioridad, no de todos, pero sí de la inmensa mayoría por razones obvias y bajo las circunstancias en las que nos encontramos, es decir, nos han recomendado y sugerido quedarnos en nuestras casas, y así interrumpir el proceso de contagio del Covid-19, entre otras acciones a realizar.



Lo que no se ha dicho lo suficiente, quizá porque aún no se llega el momento, entre otras válidas razones, es de las secuelas de nuestra conducta individual y en lo social una vez que haya pasado todo este martirio y pesadilla.



Me refiero a nuestra salud mental una vez pasada la etapa de la crisis del Covid-19. En realidad poco se habla y dice, razones y motivos hay muchos. Sin embargo en esta ocasión me permito adelantar lo que se conoce sucederá por ser actitudes, razonamientos y conductas propias del humano.

Los médicos de la salud mental, alertan que una vez terminada la etapa más crítica del Covid-19, llegará otra pandemia, es decir, la enfermedad de las secuelas psiquiátricas. Avisan y anticipan que habrá depresiones y otras patologías que éstas, se multiplicarán por dos, semanas después. Dicen que en esos días las personas consumirán mayor cantidad de alcohol, acompañado de alteraciones en la alimentación, por lo que la tendencia se manifiesta en el consumo de gran cantidad de grasas y azúcares rápidos, etc.

No olvidemos que en estas etapas las personas tienen ansiedad, en su reciente aislamiento social y físico que influye sin duda, en su salud mental. Los expertos de la salud mental señalan que el riesgo de enfermar es transversal, es decir, afectan tanto los contagiados que lleguen a superar la enfermedad, así como las familias de personas fallecidas por Covid-19, también quienes sufrieron la pérdida del empleo.



Y bien, los expertos en estos temas, señalan que es la incertidumbre lo que provocará esta epidemia de la que comentamos. Indican que el sufrimiento social padecido en semanas, se multiplican por dos los problemas de ansiedad y depresión. En otros casos se recuerda que éstos eran bastante numerosos. Ahora, se han reducido a un mínimo que se multiplican en trastornos leves y graves.

Hay que decir que esta situación estresante a cada uno le afecta de una manera distinta, sin embargo, a las personas vulnerables se les acentúa. Los expertos aconsejan que la clave para enfrentar todo esto son los duelos. Esto es, que no se tenga miedo a llorar.



Se advierte también de que se correr el riesgo de llegar a caer en la paranoia. Que significa que nos invade el temor extremo de llevar el virus a casa. Hay que afrontar ese miedo con las mismas herramientas con las que antes combatíamos ese sentimiento. Lo único que va a hacer esto es provocarnos mayor angustia, mayor malestar, e incluso distorsionar totalmente la percepción de la realidad. Hay que tratar de evitar obsesionarse con el tema.



Según algunos psicoterapeutas, la desensibilización sistemática es la actitud correcta para enfrentar el día después. Recomiendan hacer lo que llaman ’exposición progresiva’. Esto es, realizar las primeras salidas a lugares cercanos y por poco tiempo. A medida que pasan los días, salir un poco más lejos, realizar más actividades y volver un poco más tarde.



Poco a poco, deberemos volver a la vida normal, mientras algunos hábitos de seguridad para nuestra salud serán parte de nuestra vida cotidiana.



Mientras tanto…¡¡ Que tenga usted, un excelente fin de semana!!